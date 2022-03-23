Бельерин: Россию отстраняют от соревнований за то, что другие делали годами

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Защитник «Бетиса» и сборной Испании Эктор Бельерин высказался о ситуации с отстранением сборной России по футболу от чемпионата мира 2022 года из-за ситуации на Украине.
Бельерин: Россию отстраняют от соревнований за то, что другие делали годами
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«Мы уделяем большее внимание ситуации на Украине, чем другим. Все молчали, когда была война в Палестине. То же самое с Йеменом и Ираком… А Россию отстранили от чемпионата мира за то, что другие страны делали годами», — цитирует Бельерина Marca.

Он добавил, что всё это кажется проявлением расизма против русских. По мнению футболиста, к ситуации на Украине относятся так, потому что страна находится в Европе.

Напомним, что 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от участия во всех международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее Уткин иронично отреагировал на заявку России на проведение Евро.

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