Италия пропустила на 92-й минуте и уступила Северной Македонии в полуфинале стыков ЧМ-2022

Сборная Италии по футболу потерпела сенсационное поражение от команды Северной Македонии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года.

Встреча прошла в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч в игре на второй компенсированной минуте забил македонец Александар Трайковски.

Таким образом, действующие чемпионы Европы не смогут принять участие в чемпионате мира, а македонцы вышли в финал стыков.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что дубль Гарета Бэйла принёс Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022.