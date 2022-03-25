Италия пропустила на 92-й минуте и уступила Северной Македонии в полуфинале стыков ЧМ-2022
Встреча прошла в Палермо на стадионе «Ренцо Барбера» и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч в игре на второй компенсированной минуте забил македонец Александар Трайковски.
Таким образом, действующие чемпионы Европы не смогут принять участие в чемпионате мира, а македонцы вышли в финал стыков.
Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось, что дубль Гарета Бэйла принёс Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022.