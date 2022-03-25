Сборные Уругвая и Эквадора пробились на ЧМ-2022 по футболу в Катаре

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Сборные Эквадора и Уругвая оформили выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Уругвай в матче 17-го тура отборочного турнира от Южной Америки переиграл Перу со счётом 1:0. Эквадор проиграл Парагваю — 1:3.

Уругвай (25 очков) перед заключительным туром отбора занимает третье место в турнирной таблице. Эквадор (25) — четвёртое. Сборные гарантировали себе прямые путёвки на ЧМ-2022. На пятом месте располагается Перу (21).

Из южноамериканской квалификации на чемпионат мира также пробились сборные Аргентины и Бразилии. Занявшая пятое место команда сыграет стыковые матчи.  

Первенство планеты пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лилиан Тюрам в очередной раз поднял тему расизма в футболе.

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