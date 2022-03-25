Экс-футболист сборной Франции Тюрам: ненависть к темнокожим заложена в западной культуре

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Лилиан Тюрам в очередной раз поднял тему проблемы расизма в футболе.

«Люди должны понять, что расизм — это проявление насилия, что с этим нужно бороться. Игроки могут многое сделать, если мы говорим о проблемах, существующих на планете», — цитирует Тюрама Cadena SER.

По его мнению, молчание на данную тему делает кого-либо соучастником дискриминации по расовому признаку, а также он считает самыми опасными людьми тех, кто не высказывается по этому поводу.

«Западная культура строилась на ненависти к темнокожим. Расизм заложен в этой культуре. Когда на футболе люди издают обезьяньи звуки, то это насилие. Это культура, в которой ненависть к темнокожим воспринимается как норма», — добавил Тюрам.

Тюрам известен по выступлениям за сборную Франции, а также за «Монако», «Парму», «Ювентус» и «Барселону». В составе французской национальной команды он выигрывал чемпионат мира 1998-го и чемпионат Европы 2000-го годов.

Ранее Тюрам призывал белых футболистов активнее говорить о проблеме расизма.