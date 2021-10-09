Тюрам призвал белых футболистов активнее говорить о проблеме расизма

Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма и призвал белых игроков активнее говорить о ней.

«Белые игроки и тренеры могут многое сделать для этого. Если вы ничего не делаете, это означает, что вы принимаете такое положение вещей. Игроки должны сказать: «Да, в Италии есть расизм». И говорить об этом нужно, если любите Италию и хотите что-то изменить. Если есть проблема, надо помогать», — цитирует Тюрама Sky Sport Italia.

По его мнению, чтобы избавиться от расизма, необходимо думать как человек, а не думать о своей принадлежности к какой-то нации и расе. Собственно, нужно разрушить различные предрассудки.

«Расизм — это ловушка, политическая идеология, которая существует потому, что есть люди, которые из этого извлекают выгоду. Расизм — это высокомерие, это мысль, что ты всегда прав, это нежелание слушать других», — добавил Тюрам.

Ранее сообщалось, что УЕФА расследует инциденты расистского характера на матче ЛЕ «Спарта» — «Рейнджерс» в Праге.