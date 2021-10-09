Тюрам призвал белых футболистов активнее говорить о проблеме расизма

Короткая ссылка
Бывший футболист сборной Франции Лилиан Тюрам высказался о проблеме расизма и призвал белых игроков активнее говорить о ней.
Тюрам призвал белых футболистов активнее говорить о проблеме расизма
  • Reuters

«Белые игроки и тренеры могут многое сделать для этого. Если вы ничего не делаете, это означает, что вы принимаете такое положение вещей. Игроки должны сказать: «Да, в Италии есть расизм». И говорить об этом нужно, если любите Италию и хотите что-то изменить. Если есть проблема, надо помогать», — цитирует Тюрама Sky Sport Italia.

По его мнению, чтобы избавиться от расизма, необходимо думать как человек, а не думать о своей принадлежности к какой-то нации и расе. Собственно, нужно разрушить различные предрассудки. 

«Расизм — это ловушка, политическая идеология, которая существует потому, что есть люди, которые из этого извлекают выгоду. Расизм — это высокомерие, это мысль, что ты всегда прав, это нежелание слушать других», — добавил Тюрам.

Ранее сообщалось, что УЕФА расследует инциденты расистского характера на матче ЛЕ «Спарта» — «Рейнджерс» в Праге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить