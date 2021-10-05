УЕФА расследует инциденты расистского характера на матче ЛЕ «Спарта» — «Рейнджерс» в Праге

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных инцидентов расистского характера во время матча футбольной Лиги Европы между чешской «Спартой» и шотландским клубом «Рейнджерс» в Праге.

Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

Футболист «Рейнджерс» Глен Камара подвергся оскорблениям во время матча со «Спартой». Болельщики чешской команды, основную часть которых составляли подростки, освистывали каждое касание мяча темнокожим игроком.

Игра в Праге завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Матч должен был пройти без зрителей из-за расистского поведения фанатов чешского клуба на матче «Спарты» с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов, однако в итоге на игру допустили 10 тыс. детей.

Ранее министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал слова главного тренера «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, который уличил молодых болельщиков «Спарты» в проявлении расизма во время матча в Праге.