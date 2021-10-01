Глава МИД Чехии из-за высказываний Джеррарда намерен вызвать посла Великобритании в министерство

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек прокомментировал слова главного тренера шотландского «Рейнджерс» Стивена Джеррарда, который уличил молодых болельщиков «Спарты» в проявлении расизма во время матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА в Праге.
Глава МИД Чехии из-за высказываний Джеррарда намерен вызвать посла Великобритании в министерство
  • Reuters

«Я вызову британского посла в понедельник и разберусь с этим вопросом», — написал Кулганек в своём Twitter.

Он подчеркнул, что намеренное распространение тренером «Рейнджерс» отвратительных оскорблений в адрес чешских детей в средствах массовой информации и в интернете не относится к футболу. По мнению министра, поведение Джеррарда не способствует улучшению отношений между Чехией и Великобританией.

Футболист «Рейнджерс» Глен Камара подвергся оскорблениям во время матча со «Спартой». Болельщики чешской команды, основную часть которых составляли подростки, освистывали каждое касание мяча темнокожим игроком.

Игра в Праге завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Напомним, что на стадионе была частично ограничена посещаемость из-за расистских оскорблений в адрес хавбека «Монако» Орельена Тчуамени.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» подал жалобу в УЕФА на расистское поведение фанатов «Спарты».

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