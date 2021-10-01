«Рейнджерс» подал жалобу в УЕФА на расистское поведение фанатов «Спарты»

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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард считает, что чешские болельщики во время матча групповой стадии Лиги Европы УЕФА со «Спартой» в Праге проявляли расизм по отношению к темнокожим игрокам шотландского клуба.
«Рейнджерс» подал жалобу в УЕФА на расистское поведение фанатов «Спарты»
  • Reuters

«Проявления расизма всё ещё случаются слишком часто. К сожалению, нынешних санкций недостаточно. В клубе мне сказали, что «Рейнджерс» подаст жалобу в УЕФА. Думаю, это уже произошло, процесс запущен», — цитирует экс-игрока «Ливерпуля» CNN.

По словам Джеррарда, во время матча он не обратил внимание на неподобающее поведение фанатов пражской команды. Он добавил, что расслышал свист зрителей только после того, как пересмотрел запись игры.

«Я добьюсь справедливого решения. Уверен, виновные будут наказаны», — заключил он.

Футболист «Рейнджерс» Глен Камара подвергся оскорблениям во время матча со «Спартой». Болельщики чешской команды, основную часть которых составляли подростки, освистывали каждое касание мяча темнокожим игроком.

Игра в Праге завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Ранее «Спарта» выступила с заявлением о поведении болельщиков на матче Лиги Европы.

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