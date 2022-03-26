Источник: Бэйл завершит карьеру в случае невыхода сборной Уэльса на ЧМ-2022

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл может завершить карьеру по окончании сезона-2021/22.

Об этом сообщает Cope.

По информации источника, в случае невыхода сборной Уэльса на чемпионат мира 2022 года в Катаре футболист завершит карьеру летом. Отмечается, что для него приоритетом является выступление за национальную команду на мундиале.

Сборная Уэльса по футболу взяла верх над командой Австрии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года (2:1). Валлийцы пробились в финал стыков, в котором сыграют с победителем матча Шотландия — Украина.

Ранее дубль Бэйла принёс Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022.