Источник: Бэйл завершит карьеру в случае невыхода сборной Уэльса на ЧМ-2022
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Об этом сообщает Cope.
По информации источника, в случае невыхода сборной Уэльса на чемпионат мира 2022 года в Катаре футболист завершит карьеру летом. Отмечается, что для него приоритетом является выступление за национальную команду на мундиале.
Сборная Уэльса по футболу взяла верх над командой Австрии в полуфинале плей-офф стыковых матчей чемпионата мира 2022 года (2:1). Валлийцы пробились в финал стыков, в котором сыграют с победителем матча Шотландия — Украина.
Ранее дубль Бэйла принёс Уэльсу победу над Австрией в стыках ЧМ-2022.