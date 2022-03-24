Отъезд Селихова, шутка над Сергеевым и вера Карпина в чудо: как проходит сбор национальной команды по футболу

Сборная России по футболу проводит учебно-тренировочный сбор в Новогорске. Омрачает его целый ряд потерь. Из-за различных проблем со здоровьем выбыли из строя Александр Ерохин, Фёдор Смолов, Арсен Захарян, Антон Заболотный и Александр Селихов. Главный тренер Валерий Карпин не исключил проведения 26 марта двусторонки с молодёжкой, а также признался, что сохраняет надежду на поездку на чемпионат мира.

Потеря нескольких футболистов

Учебно-тренировочный сбор национальной команды оказался омрачён целым рядом вынужденных замен в составе. Из-за различных проблем со здоровьем даже не приехали в Новогорск Александр Ерохин, Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Антон Заболотный. Вместо них Валерий Карпин вызвал Константина Кучаева из «Рубина», Константина Тюкавина из «Динамо» и Сергея Песьякова, с которым снова работает в «Ростове». По мнению тренера вратарей сборной Виталия Кафанова, голкипер полностью заслужил приглашение.

«В 20 матчах этого сезона Сергей допустил всего одну ошибку — в игре с «Ахматом», да и в целом выглядит очень уверенно после зимнего перерыва. Кроме того, в тренировочном процессе вратарей существует своя специфика, поэтому мы посчитали, что в сложившейся ситуации будет эффективнее, если в занятиях примут участие сразу четыре голкипера», — приводятся слова специалиста на официальном сайте РФС.

Тюкавин изначально должен был отправиться в молодёжку, но в итоге оказался в расположении первой сборной. Однако менять маршрут молодому форварду не пришлось, поскольку обе команды занимаются в Новогорске.

«Расстояние между корпусами — три минуты ходьбы. Обидно, что не будет стыковых матчей. Но сбор — это всегда хорошо. Мы приезжаем с большим желанием. Рады видеть друг друга, тренироваться вместе. Мне кажется важным, что в непростое время футбол остаётся и становится для людей отдушиной», — поделился впечатлениями нападающий.

А 23 марта Карпин вынужден был отказаться от услуг ещё одного игрока. Из-за болей в спине завершил работу вратарь «Спартака» Александр Селихов.

«После проведения обследования... тренерский и медицинский штабы сборной России приняли решение не рисковать здоровьем футболиста и по согласованию с врачом «Спартака» отпустили спортсмена в расположение клуба для дальнейшего лечения и подготовки к предстоящим матчам», — сообщил старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

Более того, в тот же день пропустили тренировку по причине недомогания Владислав Сарвели и Матвей Сафонов, но о серьёзных проблемах со здоровьем речи не идёт.

Таким образом, в ближайшее время национальная команда продолжит работать в составе 25 футболистов. Предполагалось, что венцом учебно-тренировочного сбора станет товарищеский матч 26 марта. Однако коллектив ограничится совместной тренировкой с молодёжкой, которая пройдёт в закрытом режиме.

Злость за отстранение и шанс для новичков

Но для многих футболистов сам факт вызова от Карпина стал большой честью. Дебютное приглашение получили сразу три игрока: защитник «Сочи» Кирилл Заика, а также нападающий Сарвели и хавбек Антон Зиньковский, выступающие за «Крылья Советов». Последний рассказал, как ждал объявления состава у телевизора, но лёг спать и уже утром узнал радостную новость от друзей и родных.

«Освоился совершенно нормально. Знал Ваню Сергеева, с которым мы были в одной команде, ребят 1996 года рождения — Бару, Рифата. Мы с ними по своему году играли. И других ребят, тех, с кем пересекались. Взрослые ребята тоже приняли совершенно нормально. Так что в первый день со всеми познакомились. Стараемся адаптироваться и принять какие-то требования, понять, как вообще это всё происходит здесь», — поделился впечатлениями Зиньковский.

Вызов получил и Сергеев, который совсем недавно выступал вместе с Зиньковским и Сарвели за «Крылья Советов», а зимой перешёл в «Зенит». В сборной форвард успел стать участником забавной истории. Во время занятия в тренажёрном зале к нему подошёл Карпин и попросил показать пресс. Тренер в шутку упрекнул подопечного в излишней жировой прослойке и в качестве примера привёл ему одноклубника Данила Кругового, ещё одного молодого футболиста, осваивающегося в составе коллектива.

На их фоне 24-летний Андрей Мостовой выглядит едва ли не старожилом национальной команды.

«В сборной нормальное настроение. Все понимают, что не будет игр, но обстановка рабочая. Скоро у каждого будут матчи за клуб, поэтому нужно готовиться. Ну и мы здесь, чтобы не терять связь между собой: ведь неизвестно, когда будут матчи. На фоне непростой ситуации футбол может нести положительные эмоции», — рассказал полузащитник о важности сбора.

Находят для себя мотивацию и опытные исполнители. Так, вратарь «Динамо» Антон Шунин признался, что всегда получает положительные эмоции от вызовов в сборную. Особенно же интересно ему поработать под руководством Кафанова.

«Понимаю требования, всё отлично. Разбираются в футболе все, но лучшими становятся единицы. Кафанов даёт тонкие детали: огромное количество повторений помогает нам. Я взрослый и опытный игрок. Любое мнение и решение принимаю, но внутри не смирился. Начал работать дальше», — приводит слова голкипера «Чемпионат».

В целом футболисты, хотя и не признались в этом, болезненно восприняли исключение России из квалификации чемпионата мира — 2022. 21 марта Спортивный арбитражный суд (CAS) отказался перенести стыковые матчи на более поздний срок и тем самым лишил команду последнего шанса выступить на мундиале. Неудивительно, что некоторые игроки высказались на эту тему довольно жёстко. Например, полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов заявил, что сборную «душат».

«Вы знаете, как люди с нами поступают и что говорят о нас. Пускай останется на их совести… Наверное, кто-то теряет мотивацию от отсутствия еврокубков. Надо надеяться и верить, что скоро всё вернётся. Будем играть в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Ситуация с чемпионатом мира очень печальная. Моя мотивация? Постараться быть в призёрах, ставить максимальную цель — оказаться в тройке. Есть ли надежда сыграть в Катаре? Хотелось бы верить в это. Но на данный момент, думаю, шансов нет», — сказал Баринов.

Оптимизм Карпина и перспективы Дзюбы

А вот Карпин старается даже в сложившейся ситуации не терять оптимизма и верит, что возможность положительного исхода пока остаётся.

«Надежда есть, она умирает последней. Футболисты находятся в нормальном состоянии. Конечно, они расстроились из-за отмены стыков, но узнали об этом не вчера. Никто не радуется, но и не плачет», — объяснил специалист.

Противоречивые чувства вызвало у него и решение УЕФА пропустить Польшу в финал стыков без борьбы. С одной стороны, он счёл его нечестным, с другой, с пониманием отнёсся к позиции соперников.

«Я бы настаивал на том, чтобы Польшу исключили, если бы у них была такая ситуация. Просто чтобы не играть с ними, их позиция понятна. Будет интересно посмотреть, по какой схеме будет играть Польша в стыковых матчах. Буду ли желать неуспеха? По барабану. Остальные сборные тоже не особо нас поддерживали. Насколько честно, что поляки сразу вышли? Всё нечестно», — заявил Карпин.

Куда больше сейчас его волнует нынешний сбор, проведение которого некоторые болельщики восприняли с удивлением. Тренер объяснил: смысл заключается в том, чтобы подопечные не забыли требований, предъявляемых в национальной команде.

«Задача на этом сборе — вспомнить требования, которые были к отборочным матчам. Надо периодически всё вспоминать. По поводу заключительного дня сборов — думаем, как сделать. На тренировке не было Сарвели и Сафонова. У Матвея ушиб локтя, у Сарвели чуть напряглась задняя. Ушёл пораньше Ионов — после ушиба побаливает колено», — рассказал Карпин.

Объяснил он и почему решил отказаться от контрольной встречи. По его словам, сборная ещё может сыграть с молодёжкой.

«Молодёжка — резерв для первой сборной. Хотели, чтобы её футболисты поработали с нами и понимали требования. Почему отказались от матча с молодёжкой? От идеи ещё не отказались, возможно, проведём какую-то двусторонку. Будет ли она закрыта для СМИ? Окончательного решения пока нет», — подчеркнул тренер.

Пожалуй, ни один брифинг Карпина с участием журналистов не обходится без вопросов о Дзюбе. Не стала исключением и нынешняя пресс-конференция. У тренера поинтересовались, не является ли невызов нападающего якобы по семейным причинам прикрытием для окончательного решения больше не приглашать его в национальную команду. Специалист не сразу нашёлся, что ответить, и лишь произнёс: «Вы что, совсем с ума сошли?»

«По семейным обстоятельствам Дзюба попросил его не вызывать. На следующий сбор он готов приехать и играть в команде. Обстоятельства могут быть разными», — в очередной раз назвал причину наставник.

При этом он признался, что с большим удовольствием пригласил бы на нынешний сбор и больше футболистов, но тренировать 30 человек нереально, поэтому пришлось формировать состав с акцентом на игроков с международным опытом.

«Хотелось посмотреть на Ивана Облякова. Сергей Пиняев? Когда станет суперзвездой, тогда и посмотрю на него», — подытожил Карпин.