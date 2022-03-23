Карпин: Дзюба готов приехать на следующий сбор сборной России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал об Артёме Дзюбе, который попросил не вызывать его на мартовский сбор национальной команды.

«По семейным обстоятельствам Дзюба попросил его не вызывать. На следующий сбор он готов приехать, играть в сборной. Обстоятельства могут быть разными», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал Артёма Дзюбу на мартовский сбор по желанию самого футболиста.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартовал в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Карпин рассказал о задачах национальной команды на мартовском сборе.