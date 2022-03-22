Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в сборной России на мартовском сборе

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Полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в национальной команде на учебно-тренировочном сборе.

«Настроение нормальное, конечно, все понимают, что сбор будет без игр, но обстановка тренировочная. Нам нужно готовится, скоро будут матчи за клубы, также, чтобы не терять связь между собой, неизвестно, когда будут матчи», — цитирует Мостового «Спорт-Экспресс».

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Приглашение получили 27 футболистов. В рамках сбора основная сборная России и молодёжная команда сыграют между собой.

Напомним, что 24 марта национальная сборная должна была сыграть в стыках чемпионата мира 2022 года с Польшей, однако поляки автоматически вышли в финал стыковых матчей, потому что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проведёт тренировку с молодёжной командой.

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