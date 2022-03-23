Кафанов пожелал скорейшего выздоровления Селихову

Тренер вратарей сборной России по футболу поделился эмоциями о работе с вратарём «Спартака» Александром Селиховым, который покинул расположение национальной сборной из-за травмы, и пожелал ему скорейшего выздоровления.

«Очень рад, что удалось поработать с Александром. Жаль, что провели всего две тренировки. Очень хотел бы, чтобы он побыстрее восстановился и своей игрой дал нам повод для нового приглашения в сборную», — цитирует Кафанова пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Напомним, что на одной из тренировок Селихов почувствовал болевые ощущения в спине и после обследования тренерский и медицинский штаб сборной приняли решение отпустить его в «Спартак».

27-летний футболист перешёл в московский клуб в 2016 году и провёл за команду 51 матч.

Ранее полузащитник сборной России и «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в команде на учебно-тренировочном сборе.