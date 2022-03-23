Голкипер Селихов покинул расположение сборной России по футболу
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«По окончании одной из тренировок Селихов почувствовал болевые ощущения в спине. После обследования было принято решение отпустить его в клуб», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
27-летний Селихов в составе «Спартака» провёл 14 матчей в сезоне-2021/22. Он является чемпионом России сезона-2016/17.
15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Приглашение получили 27 футболистов. В рамках сбора основная сборная России и молодёжная команда сыграют между собой.
Ранее полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в национальной команде на учебно-тренировочном сборе.
Селихов покинул расположение сборной из-за проблем со спиной.— Сборная России (@TeamRussia) March 23, 2022
По окончании одной из тренировок Селихов почувствовал болевые ощущения в спине. После обследования было принято решение отпустить его в клуб.
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