Голкипер Селихов покинул расположение сборной России по футболу

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В пресс-службе сборной России по футболу сообщили, что голкипер московского «Спартака» Александр Селихов по медицинским причинам покинул расположение команды.
Голкипер Селихов покинул расположение сборной России по футболу
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«По окончании одной из тренировок Селихов почувствовал болевые ощущения в спине. После обследования было принято решение отпустить его в клуб», — сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

27-летний Селихов в составе «Спартака» провёл 14 матчей в сезоне-2021/22. Он является чемпионом России сезона-2016/17.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Приглашение получили 27 футболистов. В рамках сбора основная сборная России и молодёжная команда сыграют между собой.

Ранее полузащитник сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой рассказал об атмосфере в национальной команде на учебно-тренировочном сборе.

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