Заложник обстоятельств: почему Слуцкий виноват, но увольнять его из «Рубина» пока не стоит

Возможное увольнение Леонида Слуцкого с поста главного тренера «Рубина» логично с точки зрения результатов, но способно спровоцировать появление новых проблем в команде. В нынешних условиях у клуба могут возникнуть сложности с поиском замены ушедшему наставнику. Не исключено, что без опытного специалиста казанцы остаток сезона будут вынуждены бороться за выживание.

На данный момент возможная отставка Леонида Слуцкого с должности главного тренера «Рубина» является одной из самых обсуждаемых тем в российском футболе. Весной казанцы потерпели поражение в трёх из пяти матчей во всех турнирах и окончательно лишились шансов повторить прошлогодний успех. Если на момент рестарта первенства от заветной четвёртой строчки казанцев отделяли восемь очков, то теперь разрыв увеличился до 13. И хотя кризис команды имеет под собой объективные причины, в нынешней ситуации увольнение наставника не может не обсуждаться.

Очередным поводом заговорить об уходе Слуцкого стало одно из крупнейших поражений в истории «Рубина». До матча с ЦСКА он лишь дважды проигрывал с разницей в пять мячей, но при этом всего однажды позволил противнику шесть раз поразить свои ворота. И хотя минимум один гол армейцев получился довольно спорным, это не отменяет того, что выступление казанцев оставило крайне скверное впечатление. С первых минут команда выглядела разобранной, а по ходу встречи многие футболисты стали терять контроль над собой. Как следствие, сразу два удаления: сначала поле покинул Александр Ломовицкий, а затем и Силвие Бегич.

По ходу весеннего отрезка складывается впечатление, что несдержанность на поле входит в привычку у футболистов «Рубина». Сразу три встречи команда Слуцкого завершала в меньшинстве, причём большинство удалений были заработаны в центре поля — в момент срыва потенциальных атак противника. А это говорит не только об определённой безответственности отдельных игроков, но и трудностях иного характера. У коллектива серьёзные проблемы в ряде аспектов, в том числе в переходных фазах. И решить их пока не получается, что заметно нервирует самого специалиста.

За последние несколько месяцев от привычного многим лучезарного Слуцкого не осталось и следа. Всё чаще можно наблюдать, как тренер крайне эмоционально реагирует на неудачные эпизоды с участием подопечных, гневно апеллирует к судьям. Безусловно, в нынешних условиях это неудивительно. Однако такое поведение лишь укрепляет мнение о том, что Леонид Викторович уже не полностью контролирует ситуацию и не до конца понимает, каким образом может исправить положение в коллективе.

Всё это заставляет вспомнить о сложностях, с которыми столкнулся «Витесс» во втором сезоне под руководством Слуцкого. В дебютном он занял пятое место в Эредивизи, и многие ждали прогресса в следующем. И долгое время дела шли неплохо. После десяти туров жёлто-чёрные делили вторую строчку с ПСВ, а уступали лишь «Аяксу», но в следующих пяти матчах потерпели поражение с общим счётом 4:11. И это при отсутствии оппонентов топ-класса. Специалист подал в отставку, весьма любопытным образом объяснив своё решение.

«Я сделал всё, чтобы переломить ситуацию, но, к сожалению, пришёл к выводу, что не могу ничего поменять. В подобные моменты вы должны думать о клубе и его болельщиках. Вот почему я не мог принять другого решения. Клубу нужен кто-то другой, кто сможет вернуть игру команды в нужное русло. Это было фантастическое время в Арнеме, но это тоже часть футбола», — цитировал Слуцкого ТАСС.

По сути, сейчас то же самое происходит и с «Рубином». После возобновления первенства команда стала играть гораздо хуже своих способностей. И это ярко подтверждает расширенная статистика. Казанцы со скрипом создают моменты у чужих ворот (всего 2,96 ожидаемого гола за четыре матча, 12-й результат), но при этом позволяют соперникам куражиться у собственных (8,04, 15-й). Да, львиная доля эпизодов в штрафной казанцев возникла в противостоянии с ЦСКА, но не всё так просто. До него положение было лишь немногим лучше — менее надёжно в обороне действовали лишь «Арсенал» и «Химки».

Таким образом, по качеству игры «Рубин» находится не просто во второй восьмёрке, а среди аутсайдеров РПЛ, сражающихся за выживание. И если всё будет продолжаться в таком духе, то именно эта задача может стать для него основной на остаток сезона. От зоны стыков казанцев отделяют лишь пять очков, от вылета — семь.

Если исходить из календаря, то у подопечных Слуцкого весьма неплохие шансы избежать понижения в классе. В оставшихся восьми турах им предстоят встречи лишь с тремя серьёзными соперниками — «Спартаком», «Сочи» и «Локомотивом». Ещё недавно в этот список можно было бы внести «Краснодар», но в нынешнем состоянии его нельзя назвать однозначным фаворитом в матче с «Рубином». Массовый исход легионеров лишил коллектив главной ударной силы, вследствие чего его перспективы сложно оценивать высоко — даже несмотря на несколько удачных выступлений.

Однако не одни «быки» пострадали из-за ситуации на Украине. Казанцы также лишились многих иностранных футболистов, а в ближайшее время могут потерять и оставшихся. К Филипу Уремовичу, Андерсу Дрейеру и Сеаду Хакшабановичу уже присоединился и главный актив клуба — Хвича Кварацхелия. Не секрет, что на него оказывалось серьёзное давление на родине. При этом многие заметили: «ВЭБ Арену» грузинский хавбек покидал в воскресенье с тремя большими чемоданами, что давало основания предполагать — в Россию он может и не вернуться.

Всё это вполне можно назвать достаточным оправданием проблем казанцев. Как и в случае с «Краснодаром», игра «Рубина» во многом была завязана на иностранцах, но в последнее время Слуцкий мог рассчитывать менее чем на половину из них. Помимо вышеназванных, Россию покинули Хван Им Бём и Оливер Абильгор. В настоящий момент оба восстанавливаются от травм в родных странах, но по-прежнему числятся в коллективе. В их отсутствие у Слуцкого остались лишь Бегич и Монтассар Тальби — неплохая пара, но для решения серьёзных задач её наличия явно недостаточно.

Главный тренер не был готов к потере лидеров, а в кратчайшие сроки перестроить команду не сумел. И вряд ли это представлялось возможным, ведь на замену им пришли молодые игроки, многие из которых не имеют даже опыта выступлений в Премьер-лиге. Теперь со скамейки выходят воспитанник академии Ленар Фаттахов и приобретённый у «Томи» Марат Апшацев, а место в основе получили недавно пополнившие состав Константин Кучаев и Александр Ломовицкий.

В связи с этим провал «Рубина» на старте весеннего отрезка вполне объясним. Коллектив серьёзно потерял в классе, а тренерский штаб пока не сумел компенсировать эту потерю за счёт тактических перестроений. И поэтому возможное увольнение Слуцкого вряд ли станет панацеей. Его сменщик получит тот же разобранный коллектив, не представляющий, как действовать в сложившихся обстоятельствах. А с учётом дефицита специалистов в России и отсутствия возможности приглашения наставников из-за рубежа казанцы могут не найти достойной альтернативы.

Наверняка понимает это и генеральный директор Рустем Сайманов, поэтому всячески поддерживает тренера в прессе и уверяет, что о его увольнении речь не идёт. Но сейчас гораздо важнее другое — в каком психологическом состоянии находится сам Слуцкий и не возникло ли у него чувства безысходности, как это было в «Витессе». Если наставник уверен в себе и прекрасно понимает, какие шаги ему нужно предпринять для улучшения результатов, то у «Рубина» есть все шансы успешно провести концовку сезона и побороться за попадание в первую восьмёрку. В противном случае кризис рискует затянуться, а отставка может случиться в критический момент.