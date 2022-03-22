В «Рубине» высказались об отъезде Бегича в Хорватию

В «Рубине» прокомментировали информацию о том, что защитник казанского клуба Силвие Бегич улетел из России в Хорватию после матча с ЦСКА.

«Бегич, как и обычно, улетел к себе домой. У команды три дня выходных», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе команды.

ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1 в матче 22-го тура чемпионата России.

«Рубин» (25 очков) по итогам 22 туров занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство казанской команды полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому.