В «Рубине» высказались об отъезде Бегича в Хорватию
- РИА Новости
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«Бегич, как и обычно, улетел к себе домой. У команды три дня выходных», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе команды.
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1 в матче 22-го тура чемпионата России.
«Рубин» (25 очков) по итогам 22 туров занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).
Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство казанской команды полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому.