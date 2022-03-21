Деспотович: хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают

Нападающий тульского «Арсенала» Джордже Деспотович высказался о судействе в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Хорошим игрокам и тренерам судьи не мешают», — написал футболист в Instagram.

Матч 21-го тура РПЛ с участием «Рубина» и «Ростова» запомнился громким судейским скандалом. Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий остался недоволен работой Виталия Мешкова и жёстко раскритиковал его.

Напомним, что в январе Джордже расторг контракт с «Рубином». СМИ сообщали, что у футболиста был конфликт с главным тренером — Слуцким.

Ранее СЭ сообщил, что Смолов может пропустить мартовский сбор из-за перенесённой ангины.