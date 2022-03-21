СЭ: Смолов может пропустить мартовский сбор из-за перенесённой ангины

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Нападающий сборной России и московского «Динамо» Фёдор Смолов рискует пропустить предстоящий учебно-тренировочный сбор национальной команды.
СЭ: Смолов может пропустить мартовский сбор из-за перенесённой ангины
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

По информации «Спорт-Экспресс», футболист переболел ангиной и не смог провести полноценную подготовку к матчу 22-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). Он начинал встречу со скамейки запасных.

Отмечается, что после матча Смолов поговорил с главным тренером сборной России Валерием Карпиным. Они решили, что Смолов приедет в расположение национальной команды, где пройдёт медицинский осмотр, по итогам которого будет определено его участие в сборе.

Ранее сообщалось, что Умяров и Литвинов покинули расположение молодёжной сборной из-за травм.

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