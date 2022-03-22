СЭ: защитник «Рубина» Бегич после матча с ЦСКА вернулся в Хорватию

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Защитник казанского «Рубина» Силвие Бегич улетел из России в Хорватию после матча с московским ЦСКА.
СЭ: защитник «Рубина» Бегич после матча с ЦСКА вернулся в Хорватию
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Футболист улетел в Хорватию к семье. При этом Бегич пока не приостанавливал контракт с казанским клубом, а летом 2022 года намерен получить российское гражданство, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.

ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1 в матче 22-го тура чемпионата России.

«Рубин» (25 очков) по итогам 22 туров занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство казанской команды полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому.

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