СЭ: защитник «Рубина» Бегич после матча с ЦСКА вернулся в Хорватию
- РИА Новости
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Футболист улетел в Хорватию к семье. При этом Бегич пока не приостанавливал контракт с казанским клубом, а летом 2022 года намерен получить российское гражданство, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник.
ЦСКА разгромил «Рубин» со счётом 6:1 в матче 22-го тура чемпионата России.
«Рубин» (25 очков) по итогам 22 туров занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).
Ранее генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что руководство казанской команды полностью доверяет главному тренеру Леониду Слуцкому.