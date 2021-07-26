Бронза прыгунов в воду, рекорд века Дончича и предложение в прямом эфире: чем запомнился третий день Игр в Токио

Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми медалистами в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Российские волейболисты обыграли сборную США со счётом 3:1 и практически обеспечили себе выход в плей-офф. Баскетболист Лука Дончич установил сразу несколько рекордов Олимпиады. На соревнованиях по триатлону едва не произошёл несчастный случай, а немецкий футболист Макс Крузе сделал предложение своей девушке в прямом эфире. О событиях третьего дня Игр в Токио — в материале RT.

Третий день Олимпиады в Токио принёс России сразу три золотых медали. В захватывающем финале фехтования на саблях София Позднякова победила соотечественницу Софью Великую. Мужская сборная по спортивной гимнастике впервые с 1996 года поднялась на высшую ступень пьедестала почёта в командном многоборье. А тхэквондист Максим Храмцов стал триумфатором в весовой категории до 80 кг.

Благодаря этим успехам сборная под эгидой Олимпийского комитета России вплотную приблизилась к первой тройке в неофициальном медальном зачёте. Теперь в её активе 12 наград, из них — четыре золота, что на два меньше, чем у занимающих третью позицию китайцев.

Кроме того, россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев стали бронзовыми призёрами в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки, набрав 89,64 балла. Победу в этой дисциплине одержали британцы Томас Дейли и Мэттью Ли, второе место осталось за фаворитами соревнований китайцами Юаню Цао и Айсэню Чэню.

Несмотря на помарку в пятой попытке, россияне выглядели значительно лучше большинства конкурентов, о чём говорит и значительный отрыв от четвёртого места, составивший больше 32 баллов. При этом спортсмены, по праву рассчитывавшие на высшие награды, остались не вполне удовлетворены своим выступлением.

«Очень тяжело что-то говорить, когда столько вопросов «Почему?». Мы очень довольны и рады, что у нас есть эта медаль. Всё получилось как получилось — так и должно быть. Спасибо всем за поддержку», — цитирует Бондаря «Чемпионат».

После выступления Минибаев объявил о завершении карьеры в индивидуальных прыжках.

Обидное поражение потерпел и отечественный рапирист Кирилл Бородачёв. Он уверенно дошёл до четвертьфинала турнира и имел все шансы на выход в следующую стадию, поведя 14:9 во встрече с представителем Гонконга Ка Лун Чоном. До победы ему оставалось сделать всего один шаг, но соперник сначала сравнял счёт, а затем и выиграл бой. Ещё один россиянин, Владислав Мыльников, не сумел выйти из 1/8 финала, уступив египтянину Алаэльдину Абуэльекассему 12:15.

Вновь не порадовали болельщиков и дзюдоисты. Дарья Межецкая и Муса Могушков не сумели преодолеть барьер 1/16 финала в категориях до 57 кг и 73 кг соответственно. При этом турнир ознаменовался очередным неприятным эпизодом. Суданец Мохамед Абдалрасул принял участие в церемонии взвешивания, но после того, как стали известны результаты жеребьёвки, снялся с соревнований, чтобы избежать встречи с израильтянином Тохаром Бутбулем. Напомним, ранее в категории до 60 кг алжирец Фетхи Нурин также отказался от боя с Тохаром Бутбулем по политическим причинам.

Россиянке Наталье Виноградовой удалось пройти в финал соревнований по стендовой стрельбе в дисциплине скит. Однако в финале она не смогла навязать конкуренцию соперницам, заняв последнее, шестое место, набрав 17 очков и отстав от победительницы, американки Эмбер Инглиш, на 39 баллов.

Один из лучших представителей маунтинбайка в России Антон Синцов сумел улучшить свой результат по сравнению с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро и подняться на 11-е место. Золото в этой дисциплине досталось британцу Томасу Пидкоку.

В понедельник также состоялись соревнования по триатлону. Однако начало заплыва едва не обернулось несчастным случаем. По неизвестной причине телевизионный катер оказался в непосредственной близости от пирса и начал разворачиваться во время стартового выстрела пистолета. Некоторые спортсмены, не заметив опасности, успели прыгнуть в воду, однако, к счастью, столкновения удалось избежать, а организаторы были вынуждены начать гонку заново.

An absolutely WILD start to the men's triathlon.



A TV boat with twin outboard motors was sitting in the way as the starting gun was fired, then tried to reverse out as the athletes dove into the water.



It caused a race restart, but luckily no one was injured. pic.twitter.com/TKkPbaWNSK — Joe Pompliano (@JoePompliano) July 25, 2021

Победу одержал норвежец Кристиан Блумменфель, пересекавший финишную черту явно из последних сил. После завершения гонки спортсмену стало плохо, и ему пришлось прибегнуть к посторонней помощи. Россияне Дмитрий Полянский и Игорь Полянский заняли лишь 32-е и 43-е места соответственно.

В командных видах спорта вновь порадовали болельщиков российские волейболисты. Они одержали вторую победу подряд на групповом этапе, взяв верх над сборной США со счётом 3:1 и тем самым практически обеспечив себе выход в плей-офф. Выиграв две партии подряд, они уступили в третьей, но затем сумели собраться и сломить сопротивление соперника.

«Выиграли 3:1 у очень сильной команды, которая показывает хороший волейбол, так что, конечно, мы довольны. Я просто стараюсь смотреть, что происходит на площадке, принимать решения, и должен быть очень внимательным. Эмоции внутри, конечно, есть, но нужно их сдерживать, чтобы голова была чистой. Иногда это получается, иногда — нет», — приводит слова главного тренера сборной России Туомаса Саммелвуо «Матч ТВ».

Не отстали от коллег и пляжные волейболисты. Вячеслав Красильников и Олег Стояновский с триумфа стартовали на групповом этапе, взяв верх над мексиканцами Джосу Гастоном Гасиолой Лейвой и Хосе Луисом Рубио Камарго со счётом 2:1. А Илья Лешуков и Константин Семёнов одержали уже вторую победу. На этот раз ими были повержены австралийцы Кристофер Макхью и Дамьен Шуман — 2:0.

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В баскетболе 3x3 россияне показали характер и одержали сразу две важные победы над японцами и латвийцами со счётом 19:16 и 19:15. Благодаря этому успеху они сохранили шанс на выход в плей-офф, поднявшись на третье место. А российские баскетболистки досрочно обеспечили себе выход в стадию на вылет. Сначала они обыграли Румынию со счётом 21:12, а затем уступили Франции 17:14. В итоге они оказались на третьем месте и попали в четвертьфинал.

Стоит упомянуть и невероятное достижение баскетболиста Луки Дончича, ставшего главным героем матча с Аргентиной, завершившегося со счётом 118:100 в пользу Словении. Форвард оформил дабл-дабл, набрал 48 очков и стал самым результативным представителем НБА в истории Олимпиад. Среди всех баскетболистов по этому показателю он уступает лишь бразильцу Оскару Шмидту, в 1988 году записавшему на свой счёт 55 очков, в связи с чем его достижение уже окрестили рекордом века. Кроме того, игрок «Даллас Маверикс» набрал больше всего очков в дебютном матче Игр.

Третий день в Токио запомнится и романтическим эпизодом. Нападающий сборной Германии по футболу Макс Крузе в прямом эфире сделал предложение своей девушке после победы над Саудовской Аравией. Во время послематчевого интервью футболист неожиданно взял у журналиста микрофон, показал майку с надписью «Я тебя люблю», встал на одно колено и обратился с экрана к возлюбленной, ожидающей его дома. По сообщению немецких СМИ, та ответила согласием.