Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио
- Reuters
На счету российской команды всего 12 наград: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.
Лидером зачёта является США, у которых после трёх дней соревнований семь золотых, три серебряные и четыре бронзовых медали. Второе место занимает Япония (семь золотых, две серебряные, три бронзовые), а замыкает тройку Китай (шесть золота, четыре серебра, семь бронзы).
Ранее стал известен список всех медалистов третьего дня Олимпиады в Токио.