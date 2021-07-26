Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио

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По итогам третьего соревновательного дня летней Олимпиады в Токио сборная России занимает четвёртое место в медальном зачёте.
Россия занимает четвёртое место в общем зачёте после третьего дня на Играх в Токио
  • Reuters

На счету российской команды всего 12 наград: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовые медали.

Лидером зачёта является США, у которых после трёх дней соревнований семь золотых, три серебряные и четыре бронзовых медали. Второе место занимает Япония (семь золотых, две серебряные, три бронзовые), а замыкает тройку Китай (шесть золота, четыре серебра, семь бронзы). 

Ранее стал известен список всех медалистов третьего дня Олимпиады в Токио.

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