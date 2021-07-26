48 очков Дончича помогли Словении победить Аргентину на баскетбольном турнире ОИ

Сборная Словении одержала победу над национальной командой Аргентины в первом матче группового этапа мужского олимпийского турнира по баскетболу.

Встреча завершилась со счётом 118:100 в пользу словенцев.

Самым результативным игроком сборной Словении стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 11 подборов.

В составе сборной Аргентины 23 очка набрал 41-летний Луис Скола. Ещё 21 очко в активе Факундо Кампаццо.

Следующим соперником Словении станет Япония, а Аргентина сыграет с Испанией.

Ранее сообщалось, что американские баскетболисты потерпели первое поражение на ОИ за 17 лет.