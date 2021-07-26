48 очков Дончича помогли Словении победить Аргентину на баскетбольном турнире ОИ
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Встреча завершилась со счётом 118:100 в пользу словенцев.
Самым результативным игроком сборной Словении стал Лука Дончич, оформивший дабл-дабл из 48 очков и 11 подборов.
В составе сборной Аргентины 23 очка набрал 41-летний Луис Скола. Ещё 21 очко в активе Факундо Кампаццо.
Следующим соперником Словении станет Япония, а Аргентина сыграет с Испанией.
Ранее сообщалось, что американские баскетболисты потерпели первое поражение на ОИ за 17 лет.