Рапирист Бородачёв проиграл в четвертьфинале Олимпиады

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Россиянин Кирилл Бородачёв потерпел поражение в четвертьфинале соревнований в фехтовании на рапирах на Олимпийских играх в Токио.
Рапирист Бородачёв проиграл в четвертьфинале Олимпиады
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Он уступил представителю Гонконга Чун Ка Лонгу со счётом 14:15, хотя вёл 14:9. 

Ранее сообщалось, что Россия гарантировала себе минимум одну медаль в фехтовании на саблях в одиночном турнире среди женщин на ОИ.

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