Рапирист Бородачёв проиграл в четвертьфинале Олимпиады

Россиянин Кирилл Бородачёв потерпел поражение в четвертьфинале соревнований в фехтовании на рапирах на Олимпийских играх в Токио.

© РИА Новости / Александр Кряжев

Он уступил представителю Гонконга Чун Ка Лонгу со счётом 14:15, хотя вёл 14:9. Ранее сообщалось, что Россия гарантировала себе минимум одну медаль в фехтовании на саблях в одиночном турнире среди женщин на ОИ.