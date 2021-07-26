Рапирист Бородачёв проиграл в четвертьфинале Олимпиады
Россиянин Кирилл Бородачёв потерпел поражение в четвертьфинале соревнований в фехтовании на рапирах на Олимпийских играх в Токио.
- © РИА Новости / Александр Кряжев
Он уступил представителю Гонконга Чун Ка Лонгу со счётом 14:15, хотя вёл 14:9.
Ранее сообщалось, что Россия гарантировала себе минимум одну медаль в фехтовании на саблях в одиночном турнире среди женщин на ОИ.
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