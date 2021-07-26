Минибаев заявил, что завершит карьеру в индивидуальных прыжках в воду после ОИ
- Reuters
«Вообще, я планировал карьеру закончить. Возраст даёт о себе знать. Когда после перерыва начинаешь тренироваться, это особенно остро чувствуешь. Когда форму набрал, уже легче, но вот перезагрузка даётся очень непросто. В индивидуальных прыжках закончу карьеру точно, а в остальном посмотрим», — цитирует Минибаева РИА Новости.
Он также признался, что хочет после завершения соревнований посетить Лас-Вегас.
30-летний Минибаев является семикратным чемпионом Европы.
Ранее сообщалось, что Бондарь и Минибаев завоевали бронзу в прыжках в воду на Олимпиаде.