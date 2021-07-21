Контроль и образование: как функционирует и чем занимается РУСАДА после смены руководства

Главную роль в борьбе с приёмом запрещённых препаратов российскими спортсменами играет национальное антидопинговое агентство РУСАДА. Его роль особенно возрастает в периоды перед Олимпийскими играми, при этом многие воспринимают агентство как орган, исключительно раздающий дисквалификации нарушителям. Чем занимается подведомственная WADA организация, какие решает проблемы и почему финансовые трудности не обошли её стороной — в материале RT.

23 июля в Токио стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Свыше 11 тыс. спортсменов из 205 стран и отдельной команды беженцев будут соревноваться за 339 комплектов наград в 33 видах спорта. В списке официальных участников не будет сборной России. Формально вместо неё в Японии выступит команда Олимпийского комитета России, у которой триколор будет заменён на нейтральный флаг с логотипом организации, а национальный гимн — на музыку Первого концерта Чайковского.

Такая ситуация, когда российские спортсмены должны соревноваться в нейтральном статусе и не могут официально представлять родную страну, связана с отстранением Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Национальный регулятор в сфере антидопинговой деятельности был повторно лишён статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу в 2019 году после того, как не выполнил условия восстановления.

РУСАДА по-прежнему ведёт свою обычную деятельность по борьбе с допингом в России, параллельно продолжая работать над восстановлением статуса соответствия, что должно помочь вернуть российским спортсменам право выступать под своим флагом. Менее года назад в агентстве сменилось руководство, и исполняющим обязанности генерального директора вместо Юрия Гануса стал Михаил Буханов, ранее работавший юридическим консультантом в агентстве. RT решил разобраться, что сейчас из себя представляет одна из важнейших организаций в российском спорте, какие она выполняет задачи и какие проблемы преодолевает на своём пути.

История и миссия

Российское антидопинговое агентство образовано в 2008 году. Его появление связано с принятием ООН Конвенции о борьбе с допингом в спорте, которая была ратифицирована РФ в декабре 2006-го. РУСАДА является некоммерческой организацией в форме ассоциации, финансируемой государством.

В России РУСАДА является независимым органом и подчиняется исключительно Всемирному антидопинговому агентству (WADA), которое следит за исполнением Всемирного антидопингового кодекса и определяет стандарты борьбы с запрещёнными препаратами. По ним живёт почти весь профессиональный спорт на планете.

Несоблюдение этих стандартов ведёт к тому, что определённая страна и действующее на её территории антидопинговое агентство лишаются статуса соответствия, как это произошло с Россией. Поэтому, по словам Буханова, главным для РУСАДА является не просто борьба с нарушениями правил, а её ведение в соответствии именно с теми нормами, которые выработаны международным сообществом.

«Наша генеральная цель — быть исполнителями Всемирного антидопингового кодекса, реализовывая все тенденции всемирного антидопингового движения на территории страны. РУСАДА сейчас призвано быть наиболее аутентичным проводником данного движения. Антидопинг — это осознанная необходимость международного спорта, выразившаяся в документах всемирного регулирования. Именно эти документы должны неукоснительно соблюдаться, если мы хотим разорвать бесконечный круг допингового кризиса в стране», — сказал Буханов RT.

По его словам, спорт является сопоставлением уникальных физических способностей людей. А любое сравнение должно осуществляться на одинаковых основаниях — в противном случае возникает простор для обмана и мошенничества. Именно этим в своей сути и является допинг. Борьба с ним позволяет разорвать порочную цепочку успеха в состязаниях тех, кто способен финансово обеспечить себе победу благодаря нелегальным успехам медицинской науки, уверен Буханов.

«Антидопинг открывает возможности для истинно талантливых и уникальных от рождения. В огромной стране таких десятки тысяч. Именно на обеспечение равных прав и возможностей направлена деятельность РУСАДА. В уставе РУСАДА генеральная цель детализируется и приобретает более конкретный характер в виде соответствующих положений. Среди них: предупреждение допинга в спорте, борьба и искоренение допинга на национальном уровне, разработка национальных антидопинговых правил», — отметил глава организации.

Контроль

У РУСАДА есть два основных блока деятельности. Об итогах первого из них поклонники спорта регулярно узнают из сводок новостей — это тестирование спортсменов, отбор допинг-проб, расследование нарушений антидопинговых правил и вынесение решения по ним. Монополистом в этих направлениях РУСАДА не является. Тестировать спортсменов могут также международные спортивные федерации и организаторы соревнований, а разбирать дела и дисквалифицировать — национальные организации вроде Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

При этом непосредственную проверку проб РУСАДА не осуществляет. Это могут делать только аккредитованные WADA лаборатории, которых в России сейчас нет. Существует Московская антидопинговая лаборатория, но после известных скандалов вокруг её бывшего директора Григория Родченкова она уже не работает в прежнем режиме. С антидопинговой сферой она связана лишь хранением старых проб.

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Наличие собственной антидопинговой лаборатории не является обязательным условием для каждой страны. В мире существует всего 30 аккредитованных WADA научных центров, которые проверяют допинг-пробы по заданию агентства. РУСАДА в основном отправляет пробы в европейские лаборатории — в бельгийский Гент и австрийский Зайберсдорф — с помощью курьерской службы. Задачей агентства является своевременная отправка проб и работа с уже готовыми результатами.

Работа РУСАДА активизируется перед главными соревнованиями — Олимпийскими играми. Их потенциальным участникам требуется дополнительное тестирование, чтобы можно было уверенно сказать, что команда будет состязаться честно. По словам ответственного специалиста Союза конькобежцев России по антидопинговой работе Марии Розиной, в такие периоды в РУСАДА полностью сосредоточены на своей главной задаче.

«У нас рабочие отношения с РУСАДА. Мы постоянно на связи с сотрудниками всех отделов, они консультируют нас в любое время дня, даже во внерабочее время отвечают на наши срочные вопросы. У нас очень плотный контакт. Чем ближе очередная Олимпиада, тем тщательнее мы работаем со спортсменами, напоминаем о чём-то, обучаем. Работа становится насыщеннее», — рассказала Розина RT.

Образование

Второй блок деятельности РУСАДА — образовательный. Точно так же, как знание правил дорожного движения и их соблюдение позволяют избегать аварийных ситуаций на дорогах, так и просвещение в области допинга должно пресекать на корню его употребление. Тем, кто хочет быть связанным со спортом, жизненно необходимо также знать свои права и обязанности и разбираться в непростых антидопинговых правилах.

Помощь в этом направлении является прямой обязанностью РУСАДА. Оно разрабатывает и реализует антидопинговые образовательные программы для самых разных целевых аудиторий. Даже внутри титульного субъекта — собственно спортсменов — находится множество различных групп, требующих к себе особого подхода. По словам главного специалиста образовательного отдела РУСАДА Кирилла Волобуева, ученикам детских спортивных школ нужен один багаж знаний, а спортсменам национальной сборной — уже другой.

«Юным спортсменам имеет смысл рассказывать в первую очередь о ценностях спорта, а тонкости и особенности антидопингового законодательства уже необходимы более взрослым. Мы пытаемся говорить с каждым на одном языке, но при этом делаем поправку на целевую аудиторию, подаём ту информацию, которая нужна на данном этапе спортивной подготовки», — рассказал Волобуев.

Дифференцировать образовательные программы необходимо также для тренеров и вспомогательного персонала. Отдельно РУСАДА проводит работу с ответственными за антидопинговое обеспечение в региональных органах исполнительной власти и общероссийских спортивных федерациях, включая консультации по созданию внутри них подразделений по борьбе с допингом. Итоги их работы в последующем оцениваются с помощью рейтингов.

«Мы регулярно анализируем те или иные потребности субъектов спорта. Например, недавно мы реализовали очень большую программу в Северо-Западном федеральном округе, вместе с РФС проделали работу для региональных федераций. Мы обучали ответственных за борьбу с допингом на местах, рассказывали им о законодательстве, говорили, как они должны работать, показывали международные и российские документы. Очень подробно «разжевали» все ключевые моменты антидопинговой деятельности», — отметил Волобуев.

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Он признаётся, что до сих пор приходится встречать непонимание со стороны региональных федераций и тренеров, которые имеют гораздо больше влияния на спортсменов, чем образовательные специалисты РУСАДА. Однако такие случаи уже становятся исключением, и находить общий язык становится всё проще. В агентстве подчёркивают, что оно не является только карательным органом, а помогает в первую очередь не нарушать правила.

«Мы видим достаточно хорошие результаты в плане отзывов. Спортсмен может подойти и сказать: «Этого я раньше не знал, у меня были нарушения по «флажкам», но теперь это понял и осознал, больше уже не повторится». Некоторые спортсмены всё ещё не знают, что во время допинг-контроля нельзя покидать поле зрения инспектора. Мы это доносим, и тогда они понимают, как всё работает. Бывает, что не с первого, но с десятого раза менять настрой у нас получается», — сказал Волобуев.

В области образования РУСАДА должно постараться сделать так, чтобы допинг воспринимался людьми как крайне негативное явление, считает Буханов. И помочь с этим должно следование международным стандартам, к которым агентство продолжает стремиться.

«Любое социальное явление — многофакторное. Допинг, являясь девиацией, сложен по своему составу. Необходимо перестраивать общественное сознание профессиональных масс, выстраивать спортивный менеджмент в контексте того, чтобы допинг был невыгоден, порицаем. Иными словами, должен быть комплекс мер, где начальным мероприятием является повсеместное внедрение международного антидопингового регулирования. Именно такое регулирование является этикой нового времени в спорте и нет иной реальности, кроме следования унифицированным требованиям», — отметил Буханов.

Финансирование

Большую часть финансирования РУСАДА получает от государства. В прошлом источником было Министерство спорта, но сейчас агентство получает деньги напрямую от Министерства финансов — такая схема позволяет избежать возможного влияния со стороны спортивных субъектов. Государственное финансирование является нормой для сферы антидопинга, так как все национальные агентства мира спонсируются своими правительствами. Разница состоит только в том, какая доля бюджета формируется из казны, а какая — из собственных доходов.

По словам Буханова, текущего объёма финансирования сейчас недостаточно для того, чтобы достигать плановых результатов по тестированию. Бюджет РУСАДА составляет 501 млн и постепенно снижается в последние годы.

«РУСАДА получает финансирование через Минфин в соответствии с соглашением о субсидии. В мае прошлого года объём был сокращён на 10%, потом ещё на 1%. Безусловно, сокращение финансирования ведёт к сокращению программы тестирования по объёму», — отметил глава РУСАДА.

Агентство может осуществлять коммерческую деятельность и заключать договоры тестирования с национальными федерациями. Например, оно сотрудничает с Федерацией хоккея России. Как правило, игровые виды спорта не вызывают серьёзных подозрений со стороны надзорных органов, но если организация хочет иметь безупречную репутацию в плане допинга, то она может заказать дополнительное тестирование у РУСАДА. Также оно может понадобиться в тех видах спорта, где определённое количество проб является условием для участия в соревнованиях.

Статус

В данный момент РУСАДА во второй раз лишено статуса соответствия кодексу WADA из-за выявленных фактов манипуляций с базой данных Московской лаборатории. Однако такое положение не мешает агентству продолжать осуществлять свою операционную деятельность на территории России и работать дальше во благо чистого спорта в стране — это право за ним сохранено.

Для полного восстановления статуса РУСАДА требуется оплатить все штрафы, назначенные Спортивным арбитражным судом (CAS) в своём решении от 17 декабря 2020 года, а также следовать плану WADA, который был предоставлен российской стороне в июне 2021-го. От РУСАДА ждут, что оно будет проявлять открытость, честность и независимость в своей работе. WADA будет следить за его деятельностью посредством мониторинга, включающего в себя ежемесячные и ежеквартальные отчёты.

Нынешняя ситуация с РУСАДА отличается от той, в которую оно попало после первого лишения статуса, тем, что к агентству есть определённый кредит доверия, как со стороны WADA, так и спортивных федераций в России. По словам Розиной, последнее решение CAS не сказалось на сотрудничестве СКР с РУСАДА.

«Даже после решения CAS за РУСАДА остались все его обязанности, просто WADA строже контролирует исполнение этих обязанностей. На нас, на федерации, это вообще никак не отразилось. Всё проходит в рабочем порядке. Мы доверяем РУСАДА, тем более, что там несколько раз сменились люди. Видно, что у них сейчас совершенно другое отношение к работе», — сказала Розина.