Глава WADA высказался о работе по восстановлению статуса РУСАДА
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«РУСАДА? Вы знаете, что существуют условия его восстановления по решению CAS. В данный момент мы работаем совместно с РУСАДА над выполнением этих условий. Также мы работаем с МОК, чтобы защитить спортсменов, и проделали всё возможное, чтобы атлеты, которые подозреваются в употреблении запрещённых веществ, не приняли участия в Играх в Токио», — сказал Банька.
17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.
Ранее Буханов заявил, что санкции к РУСАДА будут продлены ещё на два года, если претензии WADA сохранятся.