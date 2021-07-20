Глава WADA высказался о работе по восстановлению статуса РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька во время выступления на 138-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил о продолжении работы с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) над восстановлением статуса.

«РУСАДА? Вы знаете, что существуют условия его восстановления по решению CAS. В данный момент мы работаем совместно с РУСАДА над выполнением этих условий. Также мы работаем с МОК, чтобы защитить спортсменов, и проделали всё возможное, чтобы атлеты, которые подозреваются в употреблении запрещённых веществ, не приняли участия в Играх в Токио», — сказал Банька.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Ранее Буханов заявил, что санкции к РУСАДА будут продлены ещё на два года, если претензии WADA сохранятся.