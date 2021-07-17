Буханов: санкции к РУСАДА будут продлены ещё на два года, если претензии WADA сохранятся

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Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов рассказал о процессе восстановления статуса организации.
Буханов: санкции к РУСАДА будут продлены ещё на два года, если претензии WADA сохранятся
  • РИА Новости

«От базы LIMS хотелось бы немножко дистанцироваться, поскольку ни тогда, ни сейчас, ни сущностно, ни процедурно РУСАДА не связано с базой данных. В поступающих к нам решениях и запросах содержатся определённые требования, касающиеся LIMS, указаны действия, которые должны быть выполнены. Но по существу мне нечего вам ответить», — приводит слова Буханова «Матч ТВ».

Он отметил, что база фигурирует в дорожной карте по восстановлению, а решение о несоответствии РУСАДА и было вынесено в связи с невыполнением требований по базе данных. По его словам, вопрос по восстановлению остаётся из-за этого открытым.

«Процедурой предусмотрена оценка выполнения требований WADA с периодичностью в два года. Если претензии сохранятся, несоответствие будет продлено на следующий двухлетний период, возможно, через суд. Потом опять соберётся комиссия WADA и опять примет решение», — добавил Буханов.

По его словам, РУСАДА не хотело бы продления санкций и придерживается плана восстановления.

РУСАДА лишилось статуса соответствия в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом могут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее в РУСАДА объяснили дисквалификацию завершившего карьеру хоккеиста Маркова.

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