В РУСАДА объяснили дисквалификацию завершившего карьеру хоккеиста Маркова

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) прокомментировало дисквалификацию завершившего спортивную карьеру хоккеиста Андрея Маркова за нарушение правил доступности.
В РУСАДА объяснили дисквалификацию завершившего карьеру хоккеиста Маркова
  • РИА Новости

По словам представителя РУСАДА, которые приводит ТАСС, Марков официально сообщил о завершении карьеры только после получения четвёртого флажка за нарушение правил доступности.

«Стандартная санкция за нарушение правил доступности составляет два года дисквалификации, тем не менее юрисдикционный орган встал на сторону спортсмена и сократил срок дисквалификации, который составил 18 месяцев», — добавили в РУСАДА.

42-летний Марков является трёхкратным чемпионом России (2000, 2005, 2018), обладателем Кубка Гагарина (2018), а также чемпионом мира 2008 года в составе сборной России.

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