В РУСАДА объяснили дисквалификацию завершившего карьеру хоккеиста Маркова

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) прокомментировало дисквалификацию завершившего спортивную карьеру хоккеиста Андрея Маркова за нарушение правил доступности.

По словам представителя РУСАДА, которые приводит ТАСС, Марков официально сообщил о завершении карьеры только после получения четвёртого флажка за нарушение правил доступности.

«Стандартная санкция за нарушение правил доступности составляет два года дисквалификации, тем не менее юрисдикционный орган встал на сторону спортсмена и сократил срок дисквалификации, который составил 18 месяцев», — добавили в РУСАДА.

42-летний Марков является трёхкратным чемпионом России (2000, 2005, 2018), обладателем Кубка Гагарина (2018), а также чемпионом мира 2008 года в составе сборной России.

Ранее КХЛ объявила календарь сезона-2021/22.