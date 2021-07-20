Бывший президент «Торпедо» опроверг слова Обухова о допинге в клубе

Бывший президент московского «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал заявление бывшего футболиста команды Владимира Обухова о том, что в клубе игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток перед матчами.

«Честно говоря, даже не знаю, как это комментировать. Понимаю чувства игрока, отстранённого за применение допинга, это всегда неприятно и обидно», — цитирует Тукманова РИА «Новости».

Экс-президент ответил на вопрос, относится ли заявление Обухова к «Торпедо».

«Скорее, нет. В «Торпедо» никогда даже в мыслях не было за счёт допинга добиваться результатов. Да, витамины и восстанавливающие процедуры были, но допинга никогда не было. В клубе всегда работали высококвалифицированные врачи. Думаю, искать причину допинга Обухова нужно в другом месте», — сказал он.

19 июля ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Ранее «Ростов» отреагировал на информацию о допинге у Обухова.