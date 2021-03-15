«Ростов» отреагировал на информацию о допинге у Обухова

Пресс-атташе «Ростова» Денис Штанько заявил, что клуб не получал никаких писем по поводу новости о подозрении форварда команды Владимира Обухова в применении допинга.

«Ростов» не получал никаких официальных писем по Обухову, поэтому нам сложно прокомментировать данную ситуацию. Не понимаю, почему о подобных инцидентах журналисты узнают раньше, чем клуб. Тем более не понимаю, почему в заголовках фигурирует заявление о том, что футболист нашего клуба попался на допинге. Разумеется, это не так», — приводит слова Штанько РИА Новости.

Он также отметил, что если подобный эпизод и был в карьере игрока, то тогда он являлся футболистом «Спартака», а выступал на правах аренды за «Торпедо».

«Мы дождёмся официальных бумаг, а затем сможем дать более предметный комментарий», — добавил Штанько.

В официальном письме ФИФА на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева сказано, что допинг-проба нападающего, взятая в 2013 году на сборах молодёжной сборной России в Новогорске, значившаяся как отрицательная, содержала следы запрещённого вещества метандиенона.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Владимир Обухов принял участие в семи матчах за «Ростов» и не отметился результативными действиями.

Ранее юрист рассказал, что грозит Обухову после обвинений в использовании допинга.