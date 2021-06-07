РУСАДА получило от WADA план по восстановлению статуса соответствия
- Reuters
«РУСАДА получило план восстановления, который был разработан и утверждён WADA. Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА на протяжении двух лет для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью факт выполнения РУСАДА условий восстановления в соответствии с решением CAS и нормами международного стандарта по соответствию кодексу WADA подписавшихся сторон», — сказал ТАСС исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.
Также исполняющий обязанности главы РУСАДА добавил, что этот план необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.
РУСАДА лишилось статуса соответствия в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда.
Ранее помощник президента России высказался о санкциях WADA против российского спорта.