РУСАДА получило от WADA план по восстановлению статуса соответствия

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) план по восстановлению статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

«РУСАДА получило план восстановления, который был разработан и утверждён WADA. Целью плана является тщательный мониторинг РУСАДА на протяжении двух лет для того, чтобы подтвердить с максимальной уверенностью факт выполнения РУСАДА условий восстановления в соответствии с решением CAS и нормами международного стандарта по соответствию кодексу WADA подписавшихся сторон», — сказал ТАСС исполняющий обязанности генерального директора РУСАДА Михаил Буханов.

Также исполняющий обязанности главы РУСАДА добавил, что этот план необходимо реализовать до 16 декабря 2022 года.

РУСАДА лишилось статуса соответствия в декабре 2020 года после решения Спортивного арбитражного суда.

Ранее помощник президента России высказался о санкциях WADA против российского спорта.