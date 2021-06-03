Помощник президента России высказался о санкциях WADA против российского спорта

Помощник президента России Игорь Левитин на Петербургском экономическом форуме рассказал о своём отношении к санкциям Всемирного антидопингового агентства (WADA), направленным на российский спорт.

«Санкции легко наложить на спортсменов, но это возбуждает агрессию. Спорт должен культивировать дружбу и общение между людьми. Урок физкультуры должен зажигать, но нет в школе моды на спорт. Он должен воспитывать в человеке чувство защитника страны, семьи, школы», — цитирует Левитина ТАСС.

По мнению помощника президента России, то, что творится в мировом спорте сегодня, — это политический беспредел.

«Хартия гласит, что Олимпиада — это соревнование спортсменов, не стран. И как можно не дать флаг?» — сказал он.

Левитин также вспомнил эпизод в Польше, когда у российской шашистки Тамары Тансыккужиной сняли флаг России, а её соперница, полька Наталья Садовская, тоже убрала флаг Польши.

«Человек не захотел играть в неравных условиях, это достойно уважения, об этом надо говорить», — сказал он.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору между WADA и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сборные России в течение двух лет будут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под нейтральным флагом, но при этом могут наносить национальные цвета на экипировку и указывать на ней название страны.

Ранее сообщалось, что в Госдуме считают замену флага России на ЧМ по хоккею провокацией латвийских властей.