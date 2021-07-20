Обухов заявил, что в «Торпедо» игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток перед матчами

Российский футболист Владимир Обухов, дисквалифицированный Международной Федерацией футбола (ФИФА) за нарушение антидопинговых правил, раскрыл подробности своего дела.

«В 2013 году «Спартак» отдал меня в аренду в «Торпедо», где я провёл вторую половину сезона-2013/14. Методы работы медицинского штаба «Торпедо» ещё тогда вызывали у меня вопросы. Игрокам кололи по четыре инъекции и давали 15 таблеток за 20 часов до матчей. Но я был молодой игрок и многого не понимал», — цитирует Обухова «Евроставка».

По словам футболиста, он не имел возможности высказывать своё мнение, так как в контракте был пункт о выполнении всех указаний главного доктора и медицинского персонала.

«Возразить я не мог, так как нарушил бы правила контракта. Я смотрю на ту ситуацию спустя восемь лет, у меня на многое открылись глаза. Но, к сожалению, уже ничего не вернуть», — сказал он.

19 июля ФИФА объявила о дисквалификации Обухова на шесть месяцев за наличие в крови следов метандиенона (разновидность анаболических стероидов).

Ранее «Ростов» отреагировал на информацию о допинге у Обухова.