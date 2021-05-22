«Амёбы не ставят рекорды мира»: Ильченко о таланте Колесникова, неопытности Кирпичниковой и ситуации с Ефимовой

Российские пловцы выглядели впечатляюще на чемпионате Европы по водным вида спорта в Будапеште. Об этом в интервью RT заявила олимпийская чемпионка Лариса Ильченко. По её словам, такого количества медалей от них никто не ожидал. Специалист призналась, что осталась в восторге от выступлений Климента Колесникова и Мартина Малютина, объяснила, почему бронза Юлии Ефимовой на дистанции 200 метров брассом не должна влиять на распределение квот в сборной перед Играми в Токио и посетовала на неопытность Анастасии Кирпичниковой в соревнованиях на открытой воде.

— Вашу олимпийскую победу в 2008-м в Пекине по ходу нынешнего чемпионата вспоминали уже не единожды. Вы видите какие-либо предпосылки к тому, чтобы российское плавание на открытой воде вернуло себе те позиции, которые были завоёваны вашим поколением спортсменов?

— Если честно, пока не вижу. Понятно, что я могу судить только по внешней картинке, а не будучи внутри команды, достаточно сложно оценивать работу.

— Тренеров или спортсменов?

— Скорее всего, административного персонала. Сейчас под моим началом работает мой же тренер Владимир Захаров, который готовит Дениса Адеева, Марию Новикову, Ивана Моргуна, Романа Сулева — это ребята, которые специализируются только на открытой воде и живут только этим. Но даже при составлении календаря у меня возникает мысль: при столь скудном количестве сборов, прежде всего тех, что проводились бы на открытой воде, а не в бассейнах, почти невозможно выдавать более-менее нормальный и стабильный результат.

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— Какой именно результат вы считаете нормальным?

— Медали, начиная с уровня чемпионата Европы и выше. Посудите сами: большинство спортсменов тренируется в регионах в самых разных условиях. Порой — где придётся. Мои ребята одно время плавали в местечке под называнием Ерик Гнилой, и это полностью отражает ту реальность, в которой приходилось работать. И если бы не помощь некоторых людей, мы остались бы совсем за бортом. Знаю, что ярославские ребята тоже тренировались на открытых водоёмах и в ледяной воде, плавая в гидрокостюмах. И дело тут не в пандемии.

— В годы собственных выступлений вам разве не приходилось готовиться в схожих условиях?

— Если вспомнить времена, когда плавала я сама, Катя Селивёрстова, Вова Дятчин, Ксюша Попова и мы были сильнейшей командой мира, у нас год всегда начинался с продолжительного сбора в Бразилии. Мы месяц тренировались в океане, совмещая тренировки с работой в бассейне, и заканчивали сбор выступлением на бразильском этапе Кубка мира. Это был колоссальный опыт, потому что кроме нас, лидеров, на эту подготовку выезжало достаточно большое количество спортсменов.

Потом обязательно был сбор в горах в Цахкадзоре, несколько сборов на «Озере Круглом», на Кипре, где все мы тоже находились достаточно продолжительное время, плавая в море, то есть мы имели именно те условия, с которыми сталкиваемся на соревнованиях. И худо-бедно имели постоянную соревновательную практику. Сейчас у тех, кто плавает на открытой воде, есть в лучшем случае два сбора на «Круглом» в течение года.

— Может быть, те, кто принимают решения, руководствуются воспоминаниями о том, как Алексей Акатьев тренировался в подмосковных болотах, а на соревнованиях выкашивал всех соперников?

— Мне сложно понять, кто чем руководствуется. Как и постоянную чехарду с отбором в команду. Для меня, например, довольно странно звучит утверждение, что для того, чтобы хорошо выступать на открытой воде, спортсмен должен очень круто плыть 5 км в бассейне.

Сама я никогда в жизни не выиграла бы 5 км у той же Поповой, если бы она соревновалась со мной в бассейне. И никогда бы не выиграла у Селивёрстовой. Понятно, что современная открытая вода — это не только про тактику, растут результаты, растут скорости, и все мы видели, на каком бешеном уровне разыгрывалась мужская «десятка» в Будапеште, но тактика, тем не менее, никуда не делась.

— Именно её не хватило Кирпичниковой?

— На мой взгляд, да. У Насти, если не ошибаюсь, в Будапеште был первый международный старт на длинной воде. Наверняка она хотела сразу проявить себя на высоком уровне, как этого хочет любой спортсмен, но немного не получилось — не хватило опыта. Настя — спортсменка действительно очень интересная, с запоминающейся и очень экономичной техникой, считаю, что она из тех редких пловцов, кто может выступать как в бассейне, так и на открытой воде.

Она обладает очень хорошей скоростью, что мы, собственно, увидели в пятницу на дистанции 1500 м вольным стилем, но на открытой воде эта девочка плыла, не имея ни малейшего понятия о тактике прохождения дистанции, о том, как нужно себя вести в контактной борьбе. Естественно, не получилось того результата, которого Кирпичникова вполне могла бы добиться. И должна была добиться, обладай она хоть небольшим опытом подобных выступлений. Почему у нас тот же Женя Дратцев и Кирилл Абросимов всегда отбираются на международные старты? Прежде всего за счёт колоссальной практики.

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— Грустно.

— И мне грустно. У нас есть очень много по-настоящему талантливых ребят, которые могли бы достичь очень высокого уровня. Но для этого должна быть очень грамотно выстроена работа с ними.

— Вас не удивляет шквал совершенно потрясающих результатов, которые мы вот уже который день наблюдаем в исполнении российских пловцов в бассейне? Почти все плывут так, словно чемпионат Европы — это главный старт сезона.

— Вот и у меня схожие чувства. Скажу честно, такого количества медалей я не ожидала. Видно, что ребята плывут на кураже, на эйфории, но очень хотелось бы, чтобы это не помешало им подвести себя к Токио. Всё-таки Олимпиада — это ни с чем не сравнимый старт. Там всё абсолютно другое: скорости, атмосфера, подготовка. Я не могу об этом не думать. Так что порой, глядя на экран, действительно хочется закричать: «Ребята, куда вы так несётесь? Подождите!!!».

— Из тех, кого вы видели в Будапеште, кто особенно понравися?

— Климент Колесников. Его заплыв на 50 м на спине был чем-то совершенно невероятным. Понравился Мартин Малютин на 400 м вольным стилем, понравились эстафеты, девочки-стайеры. Но все это не сравнить с эмоциями, которые я испытала, когда Колесников в полуфинале побил рекорд мира. Не могла даже представить себе, как он после этого проплывёт в финале. А он снова установил рекорд. Даже сейчас говорю вам об этом — и чувствую мурашки. Хотя меня даже больше удивила его победа на стометровке вольным стилем. Такого я от него не ожидала.

— Может быть, Клименту уготована судьба Александра Попова, которого в своё время «перевернул» со спины на живот его тренер Геннадий Турецкий, благодаря чему мир получил уникального спринтера?

— Знаете, я видела фотографию с церемонии награждения, и мысленно даже отметила схожесть Колесникова с Поповым. Так что кто знает…

— Удивило, что Колесников не попал в финал своей основной дистанции — стометровки на спине?

— Было обидно, да. Но я вот сейчас рассказываю о своих переживаниях и думаю: а что испытывал сам Климент? Вполне возможно, что тот заплыв отнял слишком много эмоций, и спортсмен просто выгорел. Не так просто пережить подобное напряжение. Тем более что Колесников наверняка понимал, что теперь все будут ждать от него очень многого.

Другой вопрос, что невозможно ничего прогнозировать. Если спросить сейчас спортсмена, как он намерен распределять свои силы на Олимпиаде, он и сам, наверное, не сумеет ответить. Там недостаточно просто выйти на пик формы. Нужно ещё уметь постоянно держать под контролем нервы. Но Климент, безусловно, боец. Настоящий. И очень много работает.

— Откуда вы это знаете?

— Мне посчастливилось однажды приехать на сборы в Линьяно, где тренировались пловцы, и я всё это видела. Слышала, как Колесников даёт интервью. Он произвёл на меня впечатление очень грамотного и целеустремлённого парня с ярко выраженным спортивным характером. Да что здесь говорить: амёбы не ставят рекорды мира. Хотя в плавании разное случалось. Был тот же Женя Седов, который был суперталантлив, становился в «короткой» воде чемпионом мира, бил достижения и при правильном отношении к работе мог бы и сейчас выступать за сборную и бороться за медали. Но… В какой-то момент, видимо, не хватило упорства и желания.

— Пятое и седьмое место в Будапеште Насти Фесиковой, вместе с которой вы выступали ещё на Играх в Пекине, вас не расстроило?

— Мне сложно рассуждать о том, на что в этом сезоне готова Настя, но то, что у неё характер бойца и совершенно сумасшедший опыт международных стартов, способно иногда принести очень высокий результат. Я уверена: что бы сейчас ни делала Настя, она всегда работает на пределе своих возможностей. Ей не свойственно себя жалеть или беречь силы «на потом». Тем более что она и сама понимает, что ей не 15 лет. И что Игры в Токио — её последний шанс. На чемпионате России я видела, что она невероятно мотивирована на то, чтобы пройти отбор. Готовилась к выступлениям настолько зло, что я видела: человек реально рвётся на Олимпиаду. Понятно, что само участие в финалах чемпионата Европы — это здорово, но все мы ждём сейчас совсем другого старта.

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— А что скажете о Юле Ефимовой? Если бы решение зависело от вас, поставили бы её плыть 200 м брассом на Играх? Ведь из всех российских участниц она оказалась в Будапеште на этой дистанции лучшей.

— У Юли, как и у Насти Фесиковой, есть очень большой опыт таких стартов, и этот опыт добыт собственной кровью. Поэтому лично я болею за обеих особо. Но, наверное, всё должно быть по-честному по отношению к тем девочкам, которые, в отличие от Ефимовой, на отборе заработали право стартовать на Играх. Это же не так просто — взять одну девочку и заменить на другую. За каждой спортсменкой стоят тренеры, люди, которые помогали готовиться, то есть титанический труд целого коллектива, и все эти люди заслужили не меньше, чтобы их спортсменка вышла на старт в Токио, представляя школу, регион. Хотя исторической справедливости ради скажу, что свой первый чемпионат мира я выиграла, находясь в точно такой же спорной ситуации, в какой сейчас находится Юля. Была третьей на отборе на чемпионате России и на том мировом первенстве не должна была стартовать вообще.

— Если говорить о лидерах, насколько легко будет тому же Колесникову удержать нынешнюю форму до Игр или выйти к концу июля на повторный пик?

— Удержать, мне кажется, нереально, два месяца — это слишком долгий срок, но мне кажется, что наши тренеры всё продумали и сумеют подвести ребят к главному старту. Сложность в том, что быстро восстановить спортсменов после чемпионата Европы нужно будет не только физически, но и эмоционально, что непросто после такого выплеска энергии, как в Будапеште. Нужен огромный труд очень большого количества людей: тренеров, врачей, массажистов, биохимиков. Но будем надеяться, что всё получится.