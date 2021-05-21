Третье золото Малютина, поздняя бронза Каменевой и неудача Чикуновой: чем запомнился пятый день ЧЕ по плаванию

На чемпионате Европы по плаванию в Будапеште завершился пятый соревновательный день. Мартин Малютин выиграл заплыв на 200 метров кролем и завоевал свою третью золотую медаль. Попутно он обновил рекорд ЧЕ, который держался 19 лет. Анастасия Кирпичникова заняла второе место на дистанции 1500 метров вольным стилем. Мария Каменева стала бронзовым призёром в 100-метровке на спине в повторении финала. Юлия Ефимова финишировала третьей в плавании на 200 метров брассом, опередив на одну сотую секунды Евгению Чикунову. Андрей Жилкин завоевал бронзу в финале 50-метровки баттерфляем.

Вечерняя программа пятого дня плавательного турнира чемпионата Европы стартовала с трёх финалов, в каждом из которых россияне были претендентами на медали. Но едва ли кто-то из них мог рассчитывать на победу — везде главными фаворитами были иностранные спортсмены, для которых поражение было бы огромной сенсацией.

В женском заплыве на 1500 метров такой пловчихой была итальянка Симона Квадарелла. В этой дисциплине она является действующей чемпионкой мира, а в Будапеште уже показала свою отличную форму, выиграв 800-метровку. Тогда её ближайшей преследовательницей оказалась Анастасия Кирпичникова, пробившаяся в финал самой длинной дистанции с пятым временем.

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В финале россиянка уже после 400 метров ощутимо отстала от Квадареллы, но в споре с другими девушками выглядела предпочтительнее. Кирпичникова плыла очень стабильно и даже могла выбраться из 16 минут, но всё-таки уступила секундомеру 1,06 секунды. Выиграв второе для себя серебро в Будапеште, она стала первой россиянкой, ставшей призёркой чемпионата Европы на «полуторке».

Следующим в программе был мужской финал на 50 метров баттерфляем. Главному фавориту, обладателю двух золотых медалей Андрею Говорову из Украины, противостояли его российские тёзки Минаков и Жилкин.

Заплыв был скоротечным, но получился очень драматичным. Жилкин неудачно стартовал и сразу отстал от Минакова и Говорова. Однако им самим не повезло на финише — украинский пловец проиграл одну сотую секунды венгру Себастьяну Сабо, а россиянин провалил касание и стал только шестым. Жилкин же успел подтянуться к лидерами и вырвал бронзу из рук поляка Конрада Черняка. К своим двум золотым медалям в эстафетах 26-летний спортсмен наконец-то прибавил личную награду.

Следом за Кирпичниковой и Жилкиным на пьедестал почёта должна была подняться Мария Каменева. Она выступала в финале заплыва на 100 метров на спине и была так на нём сосредоточена, что заранее отказалась от участия в полуфинале на аналогичной дистанции кролем. Каменева привычно проплыла первый бассейн на уровне соперниц, а на последних 50 метрах принялась работать в полную силу. В итоге ей не хватило всего лишь 0,11 сотых секунды, чтобы обойти голландку Киру Туссен в споре за серебро. Победу со вторым подряд рекордом соревнований одержала британка Кейтлин Доусон. Анастасия Фесикова, выступавшая в статусе действующей чемпионки Европы, стала шестой.

Но результаты этого заплыва были аннулированы до церемонии награждения. На восьмой дорожке возникли проблемы с подачей сигнала к старту, в результате чего шведка Луиза Хансон задержалась у тумбы. Когда то же самое произошло с британцем Броди Уильямсом в мужском полуфинале на 200 метров на спине, организаторы решили, что нужно восстановить справедливость и провести женские соревнования заново. У Каменевой появился шанс выиграть более престижную награду, и решение пропустить кролевой полуфинал оказалось пророческим.

При этом мужские результаты отменены не были, а иначе бы мог пострадать Евгений Рылов. Он уверенно выиграл свой полуфинал, показав достойное время 1:55,11. Быстрее него оказался только победитель второго заплыва Люк Гринбэнк из Великобритании, снявший с результата чемпиона мира 0,68 секунды. Но чемпион мира на 200-метровке в этом сезоне уже бил рекорд Европы, проплывая за 1:53,23, так что вся борьба между ними ещё будет впереди.

Женский финал на 200-метровке брассом был первым видом в пятницу, где российские спортсмены могли всерьёз претендовать на золото. Однако эти надежды не оправдались. Юлия Ефимова и Евгения Чикунова следовали своему плану, согласно которому им нужно было включаться в борьбу на последнем бассейне.

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Однако Ефимова сделала это слишком рано, а её 16-летняя соотечественница — слишком поздно. В итоге они отпустили британку Молли Реншоу и швейцарку Лизу Мами. В споре между собой россиянок разделила всего лишь одна сотая секунды, и бронза досталась Ефимовой. Чикунова, от которой ждали в Будапеште прорыва, так и осталась без медали.

Зато в следующем финале наконец-то одержал победу российский пловец. Мартин Малютин, уже выигравший две золотые медали этого чемпионата Европы, должен был подтвердить свой статус фаворита в 200-метровке вольным стилем. Поначалу он не выделялся на фоне соперников, но его фирменный спурт на последнем полтиннике никуда не исчез. 21-летний спортсмен несколькими гребками захватил лидерство и финишировал с потрясающим результатом 1:44,79.

Малютин побил рекорд соревнований, который 19 лет принадлежал голландцу Питеру ван ден Хугенбанду, и стал первым отечественным чемпионом Европы на 200-метровке с 1981 года, когда победу одержал Сергей Копляков. В этом сезоне россиянин поднялся на четвёртое место в мировом рейтинге, что не может не радовать за почти два месяца до Олимпиады в Токио.

Спустя час после того, как закончилась вся соревновательная программа пятого дня, в бассейн вернулись участницы финала 100-метровки на спине, чтобы наконец-то определить между собой обладателей медалей. Во второй попытке Каменева так и осталась бронзовым призёром, только теперь за серебро она до последнего спорила не с Туссен, а с итальянкой Маргеритой Панцьерой. Доусон сохранила за собой первое место, но рекорд соревнований потеряла. Фесикова переместилась на седьмую позицию, пропустив вперёд Хансон, из-за которой и состоялся этот переплыв.