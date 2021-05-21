Кирпичникова стала серебряным призёром ЧЕ по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем

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Российская пловчиха Анастасия Кирпичникова заняла второе место на дистанции 1500 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Кирпичникова стала серебряным призёром ЧЕ по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем
  • © РИА Новости / Джорджио Пероттино

Победу одержала представительница Италии Симона Квадарелла. Кирпичникова отстала от соперницы на 7,07 секунды. Третье место у ещё одной итальянки, Мартины Караминьоли.

Также на турнире россияне завоевали две бронзовые медали. Андрей Жилкин стал третьим в заплыве на 50 м баттерфляем, а Мария Каменева — на 100 м на спине.

Ранее Чупков прокомментировал свою победу на ЧЕ в Будапеште на дистанции 200 м брассом.

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