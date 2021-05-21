Кирпичникова стала серебряным призёром ЧЕ по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем
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Победу одержала представительница Италии Симона Квадарелла. Кирпичникова отстала от соперницы на 7,07 секунды. Третье место у ещё одной итальянки, Мартины Караминьоли.
Также на турнире россияне завоевали две бронзовые медали. Андрей Жилкин стал третьим в заплыве на 50 м баттерфляем, а Мария Каменева — на 100 м на спине.
Ранее Чупков прокомментировал свою победу на ЧЕ в Будапеште на дистанции 200 м брассом.