Чупков прокомментировал свою победу на ЧЕ в Будапеште на дистанции 200 м брассом

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Российский пловец Антон Чупков прокомментировал свою победу на дистанции 200 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
Чупков прокомментировал свою победу на ЧЕ в Будапеште на дистанции 200 м брассом
  • Reuters

«Полтора-два года не было международной соревновательной практики. Наконец-то она вновь появилась. Я очень рад, что снова со всеми проплыл и 100 метров, и 200 метров. Мы с ребятами увиделись, показали классную гонку. Классный заплыв получился. Это придаст сил, чтобы ещё улучшить время. Я доволен результатом. Очередной раз проплыть за две минуты и шесть секунд спустя почти два года в таком состоянии — это для меня многое значит. «Сотня» не получилась так, как я того хотел. Я хотел приблизиться к своему лучшему времени. Сразу же после полуфинала, когда не попал в финал, тренер тут же подошёл, сказал: «Забудь и готовься к 200 метрам», — цитирует слова Чупкова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Чупков выиграл золото ЧЕ на дистанции 200 м брассом.

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