Ильченко рассказала, в чём особенность пловчихи Кирпичниковой

Восьмикратная чемпионка мира по плаванию Лариса Ильченко высказала мнение о выступлении пловчихи Анастасии Кирпичниковой на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, который проходит накануне летних Олимпийских игр в Токио.

«Если говорить не только о 1500 м, но и о 800 м, у нас там есть Анна Егорова, которая была третьей на этой дистанции в Глазго, на мой взгляд, она тоже очень интересная девочка. У Кирпичниковой, если не ошибаюсь, в Будапеште был первый международный старт на длинной воде. Наверняка она хотела сразу проявить себя на высоком уровне, как этого хочет любой спортсмен, но на открытой воде немного не получилось — не хватило опыта. Но мне очень понравилось, как она плыла в бассейне. Девочка действительно очень интересная, с запоминающейся и очень экономичной техникой, считаю, что она из тех редких спортсменов, кто может выступать как в классическом плавании, так и на открытой воде», — рассказала Ильченко RT.

Ранее она высказала мнение о выступлении Анастасии Фесиковой на чемпионате Европы накануне летних Олимпийских игр в Токио.