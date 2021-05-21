Ильченко рассказала, в чём особенность пловчихи Кирпичниковой

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Восьмикратная чемпионка мира по плаванию Лариса Ильченко высказала мнение о выступлении пловчихи Анастасии Кирпичниковой на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, который проходит накануне летних Олимпийских игр в Токио.
Ильченко рассказала, в чём особенность пловчихи Кирпичниковой
  • РИА Новости
  • © Джорджио Пероттино

«Если говорить не только о 1500 м, но и о 800 м, у нас там есть Анна Егорова, которая была третьей на этой дистанции в Глазго, на мой взгляд, она тоже очень интересная девочка. У Кирпичниковой, если не ошибаюсь, в Будапеште был первый международный старт на длинной воде. Наверняка она хотела сразу проявить себя на высоком уровне, как этого хочет любой спортсмен, но на открытой воде немного не получилось — не хватило опыта. Но мне очень понравилось, как она плыла в бассейне. Девочка действительно очень интересная, с запоминающейся и очень экономичной техникой, считаю, что она из тех редких спортсменов, кто может выступать как в классическом плавании, так и на открытой воде», — рассказала Ильченко RT.

Ранее она высказала мнение о выступлении Анастасии Фесиковой на чемпионате Европы накануне летних Олимпийских игр в Токио.

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