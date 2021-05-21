Ильченко: Фесикова реально рвётся на Олимпиаду

Восьмикратная чемпионка мира по плаванию Лариса Ильченко высказала мнение о выступлении пловчихи Анастасии Фесиковой на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште, который проходит накануне летних Олимпийских игр в Токио.

«Мне сложно рассуждать о том, на что в этом сезоне готова Настя, но то, что у неё характер бойца и совершенно сумасшедший опыт международных стартов, способно иногда принести очень высокий результат. Я уверена: что бы сейчас ни делала Настя, она всегда работает на пределе своих возможностей. Ей не свойственно себя жалеть или беречь силы на потом. Тем более что она и сама понимает, что ей не 15 лет и что Игры в Токио — её последний шанс. На чемпионате России она была невероятно мотивирована на то, чтобы пройти отбор. Готовилась к выступлениям настолько зло, что я видела: она реально рвётся на Олимпиаду. Её шестой результат на чемпионате Европы… Понятно, что само участие в чемпионате Европы — это здорово, но все мы ждём совсем другого старта», — рассказала Ильченко RT.

Ранее она высказала мнение, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на двухсотметровке брассом благодаря опыту.