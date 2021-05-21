Ильченко считает, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на двухсотметровке брассом благодаря опыту
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«Юля выиграла у Жени Чикуновой 0,01, и мне кажется, что это, опять же, вопрос опыта. Умение переносить психологическое давление в том числе. В России все мы приблизительно знаем своих соперников, понимаем, чего от них ждать. А на европейском уровне, особенно в этом сезоне, все друг для друга тёмные лошадки, и это, конечно же, добавляет нервозности. У Юли Ефимовой, как и у Насти Фесиковой, есть опыт таких стартов — и этот опыт добыт собственной кровью. Поэтому лично я болею за них особо», — рассказала Ильченко RT.
Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ в плавании на 200 м брассом.