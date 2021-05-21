Ильченко считает, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на двухсотметровке брассом благодаря опыту

Восьмикратная чемпионка мира по плаванию Лариса Ильченко высказала мнение о выступлении Юлии Ефимовой в заплыве на дистанции 200 м брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

«Юля выиграла у Жени Чикуновой 0,01, и мне кажется, что это, опять же, вопрос опыта. Умение переносить психологическое давление в том числе. В России все мы приблизительно знаем своих соперников, понимаем, чего от них ждать. А на европейском уровне, особенно в этом сезоне, все друг для друга тёмные лошадки, и это, конечно же, добавляет нервозности. У Юли Ефимовой, как и у Насти Фесиковой, есть опыт таких стартов — и этот опыт добыт собственной кровью. Поэтому лично я болею за них особо», — рассказала Ильченко RT.

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ в плавании на 200 м брассом.