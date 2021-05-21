Ильченко рассказала, поставила бы она Ефимову плыть 200 м брассом на ОИ

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Восьмикратная чемпионка мира по плаванию Лариса Ильченко ответила, доверила бы она Юлии Ефимовой право выступать на дистанции 200 м брассом на летних Олимпийских играх в Токио.
Ильченко рассказала, поставила бы она Ефимову плыть 200 м брассом на ОИ
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«Наверное, всё должно быть по-честному по отношению к тем девочкам, которые заслужили право стартовать на Играх на отборе. Это же не просто взять одну девочку и заменить на другую. За каждой спортсменкой стоят тренеры, люди, которые помогали готовиться, то есть титанический труд целого коллектива, и все эти люди точно так же заслужили, чтобы их спортсменка вышла в Токио на старт, представляя школу, регион. Хотя исторической справедливости ради скажу, что свой первый чемпионат мира я выиграла, находясь в точно такой же спорной ситуации, в какой сейчас находится Юля. Была третьей на отборе на чемпионате России, а на мировом первенстве не должна была стартовать вообще», — рассказала Ильченко RT.

Ранее она высказала мнение, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ на двухсотметровке брассом благодаря опыту.

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