Ефимова: девчонки заслужили плыть 200 м брассом на ОИ

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Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение, что у неё нет олимпийской квоты для выступления на дистанции 200 м брассом на Играх в Токио.
Ефимова: девчонки заслужили плыть 200 м брассом на ОИ
  • Reuters

«Я настраиваюсь на 100 м. Верю в спортивный принцип. Девчонки заслужили, а там уже будь как будет. Но это было бы несправедливо — вот представьте, возьмут сейчас и меня поменяют, например, было бы не очень. Хотя в крайнем, крайнем случае... Хотя пусть сами плывут», — приводит слова Ефимовой РИА Новости.

Квоты на Олимпиаду в Токио на 200-метровке брассом завоевали Евгения Чикунова и Мария Темникова. 

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ в плавании на 200 м брассом.

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