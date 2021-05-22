Ефимова: девчонки заслужили плыть 200 м брассом на ОИ

Шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова высказала мнение, что у неё нет олимпийской квоты для выступления на дистанции 200 м брассом на Играх в Токио.

«Я настраиваюсь на 100 м. Верю в спортивный принцип. Девчонки заслужили, а там уже будь как будет. Но это было бы несправедливо — вот представьте, возьмут сейчас и меня поменяют, например, было бы не очень. Хотя в крайнем, крайнем случае... Хотя пусть сами плывут», — приводит слова Ефимовой РИА Новости.

Квоты на Олимпиаду в Токио на 200-метровке брассом завоевали Евгения Чикунова и Мария Темникова.

Ранее сообщалось, что Ефимова завоевала бронзу ЧЕ в плавании на 200 м брассом.