Вице-чемпионка ОИ Фесикова рассказала о своих ночных кошмарах

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Анастасия Фесикова ответила, какие сны ей снятся по ночам.

«Разные, их много. Иногда очень красочные, иногда страшные. Есть свой персональный кошмар, который время от времени повторяется: начинаются соревнования, я должна идти на заплыв и понимаю, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Или прыгаю в воду, вижу, как все от меня уплывают, а я не чувствую рук и не могу сделать гребок. Или забываю в раздевалке шапочку, очки… Очень не люблю такие сны», — заявила Фесикова в интервью RT.

Ранее пловчиха призналась, что книги для неё являются несовместимой вещью на данном этапе жизни.