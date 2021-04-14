Вице-чемпионка ОИ Фесикова рассказала о своих ночных кошмарах
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«Разные, их много. Иногда очень красочные, иногда страшные. Есть свой персональный кошмар, который время от времени повторяется: начинаются соревнования, я должна идти на заплыв и понимаю, что не могу пошевелить ни рукой, ни ногой. Или прыгаю в воду, вижу, как все от меня уплывают, а я не чувствую рук и не могу сделать гребок. Или забываю в раздевалке шапочку, очки… Очень не люблю такие сны», — заявила Фесикова в интервью RT.
Ранее пловчиха призналась, что книги для неё являются несовместимой вещью на данном этапе жизни.