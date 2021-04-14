Фесикова — о книгах: несовместимая вещь на данном этапе моей жизни

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Серебряная медалистка Олимпийских игр 2012 года по плаванию Анастасия Фесикова призналась, что в настоящий момент не имеет возможности читать серьёзные большие произведения.
Фесикова — о книгах: несовместимая вещь на данном этапе моей жизни
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Ох… Настя и книги — это ещё сложнее, чем Настя и архитектура. Вообще несовместимая вещь на данном этапе моей жизни. Между тренировками у нас совсем мало свободного времени плюс постоянные разъезды, семья, домашние проблемы. Когда голова постоянно чем-то занята, единственное, что читается, — лёгкие романы ни о чём. Я даже авторов не запоминаю. Серьёзная книга может лежать рядом со мной месяц, год, и я знаю, что, если открою её и начну читать — не вылезу, пока не дочитаю до конца. Но на это у меня сейчас нет времени», — сказала Фесикова в интервью RT.

Ранее спортсменка рассказала, когда плакала в последний раз.

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