«Победа стала для нас сюрпризом»: что говорили Мишина и Галлямов после сенсационного триумфа на ЧМ по фигурному катанию

Победа на чемпионате мира по фигурному катанию стала сюрпризом, заявила Анастасия Мишина, завоевавшая с Александром Галлямовым золото в соревнованиях спортивных пар. По её словам, они долго не могли поверить в реальность происходящего. Занявшие третье место Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отметили, что сделали всё, что от них зависело. А тренер обоих дуэтов Тамара Москвина призналась, что довольна подопечными, которые сумели подняться на пьедестал, несмотря на все трудности нынешнего сезона.

Анастасия Мишина — Александр Галлямов принесли сборной России первые медали чемпионата мира по фигурному катанию 2021 года в Стокгольме. Они стали победителями в соревнованиях спортивных пар.

Перед церемонией награждения, на которой впервые прозвучал отрывок из Первого концерта Петра Чайковского, заменивший гимн России, партнёрша призналась, что пара не сразу поверила в реальность происходящего. Напомним, после короткой программы они занимали третье место и отставали от лидировавших соотечественников Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на 4,37 балла.

«Победа стала для нас сюрпризом, до сих пор не понимаем, что произошло. Хотели бы поблагодарить наших болельщиков. Мы знаем, что многие смотрели трансляцию у своих экранов, и чувствуем их поддержку. После каждого выполненного элемента нервничали всё меньше, ближе к концу почувствовали радость, что всё получилось. Как будем отмечать? Пойдём спать», — заявила Мишина.

Галлямов подтвердил слова партнёрши. По его признанию, даже стоя на подиуме, они не осознавали, что стали победителями — настолько стремительно развивались события в этот вечер.

«Всё происходило настолько быстро, что даже не успевали осознавать. Только спустя время начали понимать, что к чему. Это очень приятно. Была проделана хорошая работа, наш труд себя оправдал», — добавил спортсмен.

Для подопечных Тамары Москвиной, под руководством которой дуэт начал тренироваться лишь в преддверии сезона-2020/21, эти золотые медали ценны ещё и тем, что нынешний чемпионат мира является для них дебютным. До этого их самым большим успехом на взрослом уровне стала победа в финале Кубка России-2021.

Несмотря на это, россияне отметили, что не чувствовали волнения перед произвольной программой. Уверенности в себе придал успех в короткой, которую они также выполнили без серьёзных помарок.

«После короткого проката мы не ощущали давления, так как выполнили её чисто и были этому рады. Просто готовились к произвольной, не нервничали», — пояснила Мишина.

В ближайшее время Мишина и Галлямов определятся с дальнейшими планами на окончание сезона.

«Сначала хотим выспаться. А потом поговорим с нашими тренерами о планах на следующий месяц. Только тогда узнаем», — заключила Анастасия.

Второе место занял китайский дуэт Суй Вэньцзин и Хань Цун. Бронза досталась Бойковой и Козловскому. Учитывая победу в короткой программе, пара испытывала иные эмоции, нежели их соотечественники. Во время объявления оценок партнёрша обратилась к тренирующей их Москвиной со словами «Поздравляю, у вас есть чемпионы мира».

После того, как эмоции улеглись, спортсмены призналась, что итоговый результат закономерен.

«Мы не были удивлены баллами, так как сделали всё, что от нас зависело. Не испытывали особенного удивления или радости. Просто счастливы, так как это наша первая медаль на чемпионате мира, это хорошо», — поделилась эмоциями Бойкова.

Сохранить высшую позицию им не позволили допущенные в произвольной программе ошибки партнёрши на приземлении. Можно было бы предположить, что фигуристы не сумели совладать с нервами. Однако Александра отметила, что пара не ощущала на себе дополнительный груз ответственности.

«Мы не чувствовали давления после короткой программы, не были особенно мотивированы. Просто хотели сконцентрироваться на своей работе. Но получилось как получилось. Места для нас не самое главное», — подчеркнула Бойкова.

Как и Мишина и Галлямов, новоиспечённые бронзовые медалисты намерены взять паузу, чтобы отдохнуть, а затем будут обсуждать планы на нынешний и следующий сезон.

Комментируя двойной успех подопечных, Москвина рассказала, что не ставила перед ними конкретных целей по завоеванию медалей. По её словам, как правило, она лишь даёт наставления и указывает на важные детали. Кроме того, специалист поделилась мнением по поводу того, что на церемонии награждения отсутствовал гимн России.

«Мы знали, кем являются победители, в честь кого играла эта музыка, в какой стране они готовились, какое государство помогало им в этой подготовке, в какой стране они живут. Никакого сожаления, сомнений или слёз не было. Мы, какие бы сложности ни были, достойно пройдём этот путь. Я довольна, что в такой сложной ситуации, когда подготовка шла так нервно — с болезнями, с вынужденными отказами от соревнований из-за состояния здоровья, с такими необычными условиями проведения чемпионата мира, у школы фигурного катания Тамары Москвиной две медали», — цитирует Москвину ТАСС.

Благодаря тому, что сразу две пары поднялись на подиум мирового первенства, сборная России будет иметь максимальную квоту в соревнованиях спортивных пар на предстоящих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в 2022 году в Пекине.