Мишина и Галлямов выиграли золото на дебютном ЧМ в соревновании пар

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Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов одержали победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Мишина и Галлямов выиграли золото на дебютном ЧМ в соревновании пар
  • AFP

По итогам двух прокатов дуэт, дебютировавший на чемпионатах мира, набрал 227,59 балла — 75,79 за короткую и 151,80 за произвольную программы.

Второе место заняли представители Китая Суй Вэньцзин и Хань Цун — 225,71 (77,62 + 148,09) балла.

Тройку призёров замкнули россияне Александра Бойкова и Владимир Козловский — 217,63 (80,16 + 137,47)балла.

Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли по итогам соревнований четвёртое место с результатом в 212,76 (71,46 + 141,30) балла.

Ранее сообщалось, что Авербух высказал мнение о прокате Тарасовой и Морозова в произвольной программе на ЧМ.

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