Москвина поделилась эмоциями от награждения Мишиной и Галлямова под музыку Чайковского

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Тамара Москвина, тренер фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, поделилась впечатлениями от воспроизведения отрывка из Первого концерта Петра Чайковского вместо гимна России во время награждения её подопечных за победу в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию в шведском Стокгольме.
Москвина поделилась эмоциями от награждения Мишиной и Галлямова под музыку Чайковского
  • Reuters

«Мы знали, кем являются победители, в честь кого играла эта музыка, в какой стране они готовились, какое государство помогало им в этой подготовке, в какой стране они живут. Никакого сожаления, сомнений или слёз не было. Мы, какие бы сложности ни были, достойно пройдём этот путь», — приводит слова Москвиной ТАСС.

Согласно вердикту Международного арбитражного суда в Лозанне, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены обязаны выступать без национальных флага и гимна.

Ранее сообщалось, что Москвина рассказала, какие задачи ставила перед Мишиной и Галлямовым на ЧМ.

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