Галлямов заявил, что испытывает прекрасные ощущения от дебюта на ЧМ по фигурному катанию

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поделился эмоциями от выступления в короткой программе на первом для себя чемпионате мира.

«Прекрасные ощущения от дебюта. Мы рады выступить на соревнованиях такого масштаба. Теперь будем готовиться к завтрашнему дню, постараемся настроиться и подойти к нему с чистыми мыслями. Вполне довольны своим прокатом. Достаточно странно выступать без зрителей, но это не первый подобный опыт. Тем более трибуны были не полностью пустыми. Нас поддерживали волонтёры, журналисты, другие спортсмены. Хоть небольшая группа поддержки, но и она давала нам напор. Надеемся, зрители у экранов нас тоже поддерживали. Хотелось бы их за это поблагодарить», — сказал Галлямов после проката.

Ранее сообщалось, что Мишина и Галлямов чисто выступили в короткой программе на ЧМ по фигурному катанию.