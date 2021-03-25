Мишина призналась, что они с Галлямовым не думали о результате в короткой программе

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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались после своего выступления в короткой программы в соревнованиях спортивных пар на чемпионате мира в Стокгольме.
Мишина призналась, что они с Галлямовым не думали о результате в короткой программе
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Нам очень приятно выступать на соревнованиях такого масштаба. Мы их долго предвкушали. Рады, что они состоялись хоть и в таком режиме. Хотим поблагодарит фанатов, что они нас поддерживают у своих экранов. Мы довольны результатом», — сказал Галлямов.

Он отметил, что их дуэт также рассчитывает порадовать болельщиков в произвольной программе. При этом его партнёрша подчеркнула, что они даже не думали, какие баллы смогут набрать за прокат.

«Не думали про результат, поэтому невозможно сказать, сюрприз это для нас или нет», — призналась Мишина.

Мишина и Галлямов заняли третье место в короткой программе. Произвольную программу фигуристы представят 25 марта.

Ранее Александра Бойкова заявила, что в короткой программе она и Дмитрий Козловский пытаются передать любовь, счастье и доброту.

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