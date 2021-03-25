Бойкова: в своей короткой программе мы пытаемся передать любовь, счастье и доброту

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что они пытаются передать в своей короткой программе.

«Мы рады, что поменяли музыку. Мы пытаемся передать любовь, счастье и доброту. Это как свет для всех, что скоро всё будет хорошо. А музыку мы нашли интересным способом. Я наткнулась на неё в Instagram в одной из наших фан-групп. Показали её тренерам и в тандеме решили попробовать», — сказала Бойкова на пресс-конференции.

Козловский, в свою очередь, заявил, что они не хотели бы, чтобы им приписывали один стиль, и им хочется развиваться в разных направлениях.

«Мы хотели почувствовать дополнительный приток эмоций в программах и вдохнуть энергию в ту программу, которая у нас была. Также хочется сказать всем болельщикам: «Посмотрите, какую роль вы играете, что к вашим идеям прислушиваются спортсмены. Общими усилиями вы помогаете рождать по-настоящему уникальные идеи», — подчеркнул Козловский.

Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на чемпионате мира в Стокгольме, набрав 80,16 балла. Произвольную программу фигуристы представят 25 марта.

Ранее Козловский заявил, что он и Бойкова рады, что являются частью истории реинкарнации фигурного катания.